Oschatzer Collm-Klinik will um ungeimpfte Mitarbeiter kämpfen

Oschatz

Vo der Impfpflicht betroffen ist auch die Oschatzer Collm-Klinik. Geschäftsführer Stefan Härtel sagt im OAZ-Interview, wie sich das auf die Klinik auswirkt.

Ist die Impfpflicht aus Ihrer Sicht eine gute Entscheidung?

Ich bin seit vielen Monaten geimpft und auch geboostert. Dazu habe ich mich bewusst entschlossen. Dies war meine ganz persönliche Entscheidung. Natürlich muss man sich überlegen, wie man mit dieser Pandemie umgeht.

Stefan Härtel, Geschäftsführer Collm-Klinik Oschatz Quelle: Frank Hörügel

Jeder Einzelne trägt dabei eine Verantwortung. Zweifellos ist die Verantwortung für sich, insbesondere im Umgang mit kranken Menschen in einer Klinik, deutlich größer als in manch anderem Beruf. Ob eine Impfpflicht zum 15. März 2022 noch hilfreich ist, das kann ich nicht beurteilen. Vor einem Jahr wurde für Pflegekräfte geklatscht und sie haben eine Pflegeprämie bekommen. Ein jeder Mitarbeiter der Pflege hat diese Prämie zweifellos auch verdient, waren sie es doch, die in jedweder Situation ihre Frau beziehungsweise ihren Mann gestanden haben.

Wie sieht es mit der Impfquote bei den Beschäftigten der Collm-Klinik aus?

Von unseren 439 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind beim ärztlichen Personal 96 Prozent und bei den anderen Beschäftigten 80 Prozent geimpft. Wir haben damit eine Impfquote, die über dem Durchschnitt unserer Branche in Sachsen liegt. Wir haben für das Impfen geworben und damit auch einen Großteil der Mitarbeiter erreicht.

Werden Sie den Ungeimpften bis zum 15. März noch zusätzliche Impfangebote machen?

Natürlich. Wir impfen und boostern jeden, der uns darum bittet.

Kündigungen wegen Impfpflicht

Gibt es Beschäftigte in der Klinik, die wegen der bevorstehenden Impfpflicht gekündigt haben?

Nein, bisher nicht. Die Mitarbeiter, von denen wir keinen aktuellen Impfstatus haben, bekommen noch im Januar einen Brief, unterschrieben von mir und der Betriebsratsvorsitzenden. Damit weisen wir darauf hin, dass wir ab 16. März gezwungen sind, ungeimpfte Mitarbeiter an das Gesundheitsamt zu melden.

Beschäftigte sollen gehalten werden

Wie vielen Mitarbeitern werden Sie zum 15. März kündigen müssen, weil sie der Impfpflicht nicht nachkommen?

Wir werden niemanden im Regen stehen lassen und alles tun, um diese Mitarbeiter in der Klinik zu halten. Der aktuelle Stand ist, dass die betroffenen Mitarbeiter nach dem 15. März vom Gesundheitsamt angehört werden, warum sie sich nicht impfen lassen. Und auf dieser Grundlage wird das Amt eine Entscheidung treffen. Wie lange das dauert, wird man sehen. Fakt ist, dass Diejenigen, die zu diesem Zeitpunkt nicht geimpft oder genesen sind, trotzdem am 16. März im Dienst sein werden. Wir müssen sehen, was dann geht und was nicht geht – in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt.

Wie ist die Collm-Klinik auf die drohende Omikron-Welle vorbereitet?

Unsere Mitarbeiter haben eine tägliche Testpflicht und sie tragen alle FFP2-Masken. Wir testen jeden Patienten, der ins Haus kommt, mittels Schnelltest. Jeder Patient, der stationär aufgenommen wird, muss zusätzlich einen PCR-Test machen. Dafür halten wir eine Aufnahmestation vor, bis die Ergebnisse der PCR-Tests vorliegen. Wir arbeiten mit zwei Laboren in Dresden und Meißen zusammen, um die Fristen zu verkürzen.

Bei Mikron eventuell Stationen reduzieren

Wie schlimm könnte es mit Omikron werden?

Wir können nicht in die Glaskugel schauen. Falls es dazu kommen sollte, dass durch Omikron Mitarbeiter scharenweise ausfallen sollten, dann wird das dazu führen, dass wir Stationen reduzieren müssen. Aktuell gehen wir aber davon aus, dass wir zum 1. Februar eine weitere orthopädische Station eröffnen werden und unsere elektiven (planbaren, d. Red.) Eingriffe wieder nach oben fahren.

Wie viele Corona-Patienten gibt es aktuell in der Collm-Klinik?

Wir haben aktuell einen Corona-Patienten auf der Intensivstation (Stand Donnerstag, d. Red.). Auf der Isolationsstation gibt es derzeit keinen Corona-Patienten. Auf der Intensivstation haben wir eine Kapazität zur Behandlung von bis zu fünf Corona-Patienten.

Von Frank Hörügel