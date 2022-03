Oschatzer Corona-Proteste am Montagabend wieder mit mehr Teilnehmern

Oschatz

Die Proteste gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen am Montag haben wieder etwas mehr Zulauf bekommen als in der vergangenen Woche. Nach Angaben des stellvertretenden Leiters des Oschatzer Polizeireviers, Steffen Manzke, belief sich die Zahl der Teilnehmer auf etwa 600 Menschen. In der vergangenen Woche waren etwa 350 Menschen gezählt worden. „Womöglich erklärt sich das Erstarken des Protests dadurch, dass dieses Mal deutlich besseres Wetter herrschte als am zurückliegenden Montag“,so der Beamte.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Manzke zufolge sei der Protest friedlich, aber keinesfalls still verlaufen. Sirenenklänge und Trillerpfeifen, Sprechchöre und Megafon-Durchsagen begleiteten den Protestzug, der an einigen Stellen im Stadtgebiet kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen führte. Konfrontationen mit Einsatzkräften oder Gegendemonstranten habe es Manzke zufolge nicht gegeben. Im übrigen seien im Gegensatz zum letzten Mal auch keine weiteren Veranstaltungen am Montagabend angemeldet gewesen, so der Vize-Chef des Oschatzer Polizeireviers.

Von Christian Kunze