Oschatzer Denis Korn will für Nordsachsens Grüne in den nächsten Bundestag

Denis Korn aus Lonnewitz geht für die nordsächsischen Grünen ins Rennen um einen Sitz im Bundestag zur Wahl im September 2021. Mit dieser Personalentscheidung läutet der Kreisverband den Wahlkampf ein. Auf der Mitgliederversammlung am Sonnabend in Oschatz bekam der Unternehmer 100 Prozent der Stimmen.

Korn ist Vater dreier Kinder, verheiratet und seit nahezu 20 Jahren selbstständig. Sein Musikhaus ist über die Grenzen der Region hinaus bekannt. Der 43-Jährige ist gelernter Dachdecker und Mitglied im Verein Lonnewitz wächst, im Förderverein des Thomas-Mann-Gymnasiums sowie Fördermitglied des Oschatzer Turnvereins. Zu seinen Zielen gehört die Förderung der regionalen Wirtschaft, das Vorantreiben der Digitalisierung in Schulen, die Förderung der Kultur, des ländlichen Raumes sowie des Breiten- und Leistungssportes.

Denis Korn (43) Unternehmer und ausgebildeter Dachdeckermeister, Sprecher und Bundestagskandidat der Grünen in Nordsachsen für 2021 aus Lonnewitz bei Oschatz Quelle: Christian Kunze

Neben der Interessenvertretung des Landkreises in Berlin hat er sich als neuer Sprecher und zweiter Vorsitzender des Kreisverbandes Nordsachsen zur Aufgabe gemacht, die Strukturen der Grünen an der Basis zu stärken – vor allem durch den Auf- und Ausbau von Orts- und Gemeindegruppen. Ferner möchte er die Mitgliederzahl im Verband auf 150 reichlich verdoppeln (derzeit sind es 71). „Ich strebe 30 000 Stimmen und ein Direktmandat an. Das ist ein ambitioniertes Ziel. Aber ich denke, mit dem Fokus auf grüne Themen und der Unterstützung der anderen Mitglieder ist das zu schaffen“.

Denis Korn saß vor über 20 Jahren bereits kurzzeitig für die Freien Wähler und von 2009 bis 2012 für die CDU im Oschatzer Stadtrat. Mit dem Beitritt zur Grünen Partei im vergangenen Jahr will er wieder mehr politische Verantwortung übernehmen.

Von Christian Kunze