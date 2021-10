Oschatzer Diakonie bietet neuen Kurs zur Trauerarbeit an

Oschatz

Das bevorstehende Lebensende von Angehörigen, Freunden oder liebgewonnenen Nachbarn macht Betroffene bisweilen hilflos. „Der Grund dafür ist, dass uraltes Wissen um Sterbebegleitung in unserer professionalisierten Gesellschaft schleichend verloren gegangen ist“, sagt Ina Jochem vom Ambulanten ökumenischen Hospizdienst der Diakonie Oschatz-Torgau. Um dieses Wissen zurückzugewinnen, bietet der Dienst über die Volkshochschule des Landkreises Nordsachsen einen Kurzkurs zur sogenannten „Letzten Hilfe“ an.

In diesem Kurs lernen interessierte Bürgerinnen und Bürger, was sie für die ihnen Nahestehenden am Ende des Lebens tun können. Als zertifizierte Kursleiterinnen vermitteln darin Ina Jochem und Gabriele Hinkelmann erforderliches Basiswissen, zahlreiche Orientierungshilfen und einfache Handgriffe. Diese sollen vor allem dazu ermutigen, sich den sterbenden Menschen zuzuwenden und sich dabei nicht hilflos und ohnmächtig zu fühlen. „Denn Zuwendung ist das, was wir alle am Ende des Lebens am meisten benötigen“, sagt Ina Jochem. Gerade in der pandemiebedingten Kontaktbeschränkung zeige sich, das Trauerarbeit nicht einfach sei.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der nächste Kurs – er dauert vier Stunden – wird am Sonnabend, dem 13.November, in der Zeit von 8.30 bis 12.30 Uhr (Kursnummer JHOZ 30601) angeboten. Die Kosten betragen 15 Euro. Die Anmeldung erfolgt online über die Volkshochschule unter der Internet-Adresse www.vhs-nordsachsen.de oder telefonisch unter der Rufnummer 03421/7587 241.

Von Christian Kunze