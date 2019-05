Oschatz

Ziviler Ungehorsam oder einfach nur blau machen? Diese Frage stellte der Oschatzer Dialog im E-Werk am Freitagabend. Passend zum Wochentag ging es um die seit Monaten stattfindenden Demonstrationen an Freitagen, angeführt von Schülern, Studenten und weiteren Bevölkerungsgruppen.

Die Bewegung „ Fridays for Future“ (Freitags für die Zukunft) kritisiert, dass Deutschland und weitere Nationen sich nicht an international vereinbarte oder auch selbst gesteckte Klimaziele halten. Die Regelungen des Pariser Abkommens sind dabei der zentrale Katalog, auf den sich „FFF“ hauptsächlich bezieht.

Dringlichkeit des Protests

Im Podium saßen neben Moderator Ricardo Glaser der FFF-Vertreter Felix Loos, 19 Jahre alt, Abiturient aus Grimma sowie der Oschatzer Bauingenieur und Sachverständige Thomas Grundmann (39), seines Zeichens Kandidat für Kreistag und Stadtrat mit Unterstützung der FDP. Die Debatte, die sich im Laufe des Abends mit rund 15 Gästen und knapp zehn Mitdiskutierenden entwickelte, streifte nur kurz die Frage, ob Schüler für das Fernbleiben vom Unterricht für den Demobesuch bestraft werden sollten. Vielmehr ging es um die Dringlichkeit des Protests und vor allem um die Frage, welche Auswirkungen der Klimawandel, ob nun menschengemacht oder nicht, auf uns alle hat und wie jeder selbst beitragen kann, aktiv Umweltschutz zu betreiben.

Probleme benennen und sich engagieren

Thomas Grundmann stellte zunächst klar, dass es wichtig sei, sich für Dinge einzusetzen, sich zu engagieren, den Mund aufzumachen und auf Probleme hinzuweisen. Im Falle der FFF-Bewegung beobachte er jedoch einen Hype, eine regelrechte Hysterie, die auf Ängsten beruht und wenige bis keine Sachlichkeit in der Debatte zur Folge habe. „Wir alle sind keine Experten und können gar nicht abschätzen, wie sich Veränderungen in der Klimapolitik auswirken“, argumentierte er. Felix Loos hielt dem entgegen, dass FFF inzwischen Unterstützung von renommierten Wissenschaftlern und einigen Politikern erhalte.

Wunsch nach mehr Information

Aus dem Publikum kam vor allem der Wunsch nach mehr Information. Der 13-jährige Thomas Herbst wünscht sich, wie der ein oder andere auch, mehr Informationen zur Bewegung und ihren Möglichkeiten. Eine Mutter mehrerer Kinder warf in die Debatte ein, gern umweltbewusster leben zu wollen, die Rahmenbedingungen, etwa des öffentlichen Personennahverkehrs in der Region, dies für Familien allerdings gar nicht zulassen würden. Janin Gjokaj sprach sich dagegen aus, dass FFF ein hysterisches Thema sei. „Ich sehe keine Hysterie“, ich sehe nur besorgte junge Menschen. Sonst wird die Jugend immer und überall vermisst. Hier ist sie am Zug und es ist auch nicht richtig“.

Thomas Konopka (Jahrgang 1957) wünscht sich „noch mehr Aufmerksamkeit“ für das Thema. „Ich bin froh und stolz, dass nach der 1968er-Bewegung wieder einmal junge Leute für etwas einstehen. Sie müssten noch lauter werden.“

Von Christia Kunze