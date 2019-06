Oschatz

Seenotrettung im Mittelmeer, die Entwicklung der Partei AfD oder die Demonstrationen vorwiegend junger Menschen zum Klimaschutz – die Veranstaltungsreihe „Oschatzer Dialoge“ bricht seit einigen Monaten überregional diskutierte Themen lokal herunter, bringt Gegner und Befürworter und damit unterschiedliche Standpunkte in einen Raum und sogar an einen Tisch.

Diskurs auf Augenhöhe

Im Soziokulturellen Zentrum E-Werk in der Lichtstraße treffen in moderierten Podiumsdiskussionen Menschen aufeinander, um sich auszutauschen. Damit wird der mitunter in sozialen Netzwerken unsachlich geführte Diskurs aus der virtuellen in die ursprüngliche Realität zurück geholt. Ein besonderer Kniff des Formats ist es darüber hinaus, dass Zuschauer nicht nur am Rand sitzen, zuhören und sich ihr eigenes Urteil bilden, sondern auch mitdiskutieren können – vorn in der Runde, auf Augenhöhe mit dem Podium.

Mitte Mai diskutierten Thomas Grundmann (l.) und der Leipziger Fridays-for-Future-Aktivist Felix Loos (r.) mit Moderator Ricardo Glaser und dem Publikum. Quelle: Christian Kunze

Bisher hat das E-Werk drei Veranstaltungen durchgeführt, gefördert werden über die Partnerschaft für Demokratie dieses Jahr noch weitere Abende. Nach einer kleinen Pause im bevorstehenden Sommer soll es im September weiter gehen – dann, in Anlehnung an die einzelnen Themenkomplexe – auch an wechselnden Orten. Geplant sind unter anderem die Schwerpunkte Saatgut, die Veränderungen der Arbeitswelt mit Blick auf die Digitalisierung, und das Für und Wider zum bedingungslosen Grundeinkommen.

Fortsetzung 2020 nicht ausgeschlossen

Die erste Bilanz fällt positiv aus. Nach von Beginn an entwickelten sich zuletzt auch das ein oder andere Mal kontroverse Debatten. Die Zahl der Besucher und auch derer aus den Reihen, die sich wagten, mitzureden, stieg kontinuierlich an. Diese Entwicklung bestärkte die Initiatoren, über eine Fortsetzung der Dialoge in 2020 nachzudenken.

Von Christian Kunze