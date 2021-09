Oschatzer Direktkandidaten gewinnen bei der Wahl keinen Sitz in Berlin

Oschatz/Mügeln/Dahlen

Die sieben Städte und Gemeinden der Collm-Region haben gewählt. Eines ist ihnen gemeinsam: Es hat ausnahmslos die AfD gewonnen, teilweise mit einer erheblichen Mehrheit.

Aus der Oschatzer Region waren zwei Kandidaten um das Direktmandat für den Sitz im Bundestag angetreten. Denis Korn aus Lonnewitz für die Grünen und Sven Asmus aus dem Naundorfer Ortsteil Hof als Einzelbewerber. Beide haben den Sprung in den Bundestag nicht geschafft. Damit wird es keinen direkten Einfluss aus der Collm-Region auf die Politik in Berlin geben.

Grünen-Kandidat vom Ergebnis enttäuscht

Denis Korn ist auch noch Stunden, nach dem das Wahlergebnis bekannt wurde, fassungslos. Fassungslos über seine eigenes, wie er sagt, desaströses Wahlergebnis, und fassungslos über das gute Abschneiden der AfD. „Ich fühle mich auch persönlich enttäuscht, weil ich bei der Auszählung in Lonnewitz dabei war und sehen musste, dass ich im eigenen Dorf nur so wenige Stimmen bekommen habe.“ In der Wahlgemeinde Oschatz erhielt er insgesamt neun Prozent der Erststimmen und hatte damit den größten Stimmenzuwachs erreicht. „Ich muss das Ergebnis jetzt erst einmal sacken lassen und dann kann man weiterreden“, meinte der Grünen-Politiker.

Denis Korn bei der Stimmenauszählung in Lonnewitz Quelle: Hagen Rösner

Genau 223 Wähler im Landkreis Nordsachsen und damit 0,2 Prozent aller Stimmberechtigten gaben Sven Asmus aus Hof (Gemeinde Naundorf) ihr Vertrauen. „Ich bin realistisch rangegangen und habe gewusst, dass ich nicht den richtigen, großen Riss mache. Aber 0,2 ist besser als 0,0. Schade, dass ich mit meinen Ideen nicht viel bewegen kann“, sagt der Einzelbewerber. Ist damit das Ende des politischen Engagements von Sven Asmus besiegelt? „Definitiv nicht, ich fange jetzt erst richtig an.“ Details wollte er noch nicht nennen. „Auf jeden Fall bürgernah“, versicherte der Hofer.

Wahlergebnis mit vielen Fragen

Wenn der Oschatzer Pfarrer Christof Jochem das Wahlergebnis analysiert, dann muss er auf drei Land- und Wahlkreise (Nordsachsen, Mittelsachsen, Meißen) schauen. Denn die Kirchgemeinde Oschatzer Land, die Jochem als Pfarrer leitet, hat ihren Schwerpunkt zwar im Süden von Nordsachsen, ragt aber auch in Mittelsachsen und Meißen hinein. „Ein Wahlergebnis, das viele Fragen hinterlässt und noch mehr Aufgaben für die Zukunft stellt“, kommentiert Jochem das Abstimmungsergebnis vom Sonntag.

Totgesagte leben länger

Olaf Kozok führt die SenioriVital-Alltagsbetreuung in Oschatz. Für ihn hält das Ergebnis nur sehr wenige Überraschungen bereit. „Totgesagte leben länger“, kommentiert er das Erstarken der SPD, was ihn persönlich sehr freue. Die CDU habe auf den falschen Kanzler-Kandidaten gesetzt und während der vergangenen Legislatur viel Zeit verschenkt – „Vor allem im Osten Deutschlands hat das die AfD erst so groß gemacht. Sie sind in Sachsen die wirkliche Konkurrenz, nicht die anderen Parteien“, meint er. Letzteres gelte auch für den Oschatzer Raum. „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben – oder eben der Wähler“, greift er ein Gorbatschow-Wort auf. Verwundert zeigt sich Kozok schließlich darüber, dass Die Grünen nicht besser abgeschnitten haben. „Themen hatten sie im Wahlkampf genug.“ Die Verluste der Linkspartei seien wiederum in der stärkeren SPD begründet – und in parteiinternen Querelen.

Bernd Schmidt, Lehrer und Vorsitzender des Sportvereins Fortschritt Oschatz, wertet das Debakel der CDU als Protest, der sich jahrzehntelang angestaut hat – nicht erst durch die Corona-Politik. „Die Partei hat Versprechungen gemacht und dann nicht eingehalten, das begann vor 30 Jahren und nahm mit der Ära Merkel zu.“ In Berlin werde das Geld zu Milliarden ausgegeben, in den Kommunen zwischen den „Leuchttürmen wisse man nicht, wo man zuerst sparen soll. „Das ist für viele nicht mehr nachvollziehbar.“

Von Frank Hörügel, Hagen Rösner und Christian Kunze