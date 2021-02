Oschatzer Döllnitz-Weiden werden geköpft

Oschatz

Am Dreibrückenweg waren in den vergangenen Tagen vier Männer der Flussmeisterei im Einsatz und kürzen die Bäume.

Weiden zur besseren Beschattung der Döllnitz

Der Torgauer Flussmeister Andreas Kuhne erklärt auf Anfrage den Hintergrund für diese Aktion. In Höhe der ehemaligen Zuckerfabrik habe es ein Wehr gegeben, das von der Flussmeisterei zurück gebaut worden sei. „Danach ist eine Seite des Flusses in der Uferböschung mit Weiden bepflanzt worden“, so Kuhne. Das war vor etwa zehn Jahren gewesen. Die Weiden seien zur besseren Beschattung der Döllnitz gepflanzt worden. Die Bäume müssten nun regelmäßig zurück geschnitten werden, da sie sonst auseinander brechen würden. „Die werden sonst zu kopflastig“, so Kuhne. Nach der Instandsetzung des Radweges auf der anderen Seite der Döllnitz stehe die Flussmeisterei nun in der Pflicht. „Als Grundstückseigentümer sind wir verpflichtet, für die Verkehrssicherung zu sorgen – damit die Wanderer und Radfahrer nicht gefährdet werden“, so der Flussmeister.

Wöchentliche Kontrollen der Döllnitz

Weiterer Handlungsbedarf an den Ufern des Flusses besteht nach Einschätzung von Kuhne derzeit nicht. „Wir kontrollieren die Döllnitz ja wöchentlich. Und wenn da was drin liegt, holen wir das raus.“

Neuer Gewässerverlauf im Leubener Wald erwünscht

An einigen Stellen, wie zum Beispiel im Leubener Wald, greife die Flussmeisterei dagegen nicht ein. „Da kann die Döllnitz frei walten.“ Da gebe es mal eine Ausspülung am Rand und damit einen neuen Gewässerverlauf. „Das ist auch so gewünscht, aber das kann man natürlich nicht im Siedlungsraum machen“, so Kuhne.

Von Frank Hörügel