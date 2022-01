Oschatz

Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Oschatz haben knapp zwei Jahre im Corona-Modus hinter sich. Wie sie diese außergewöhnliche Situation im vergangenen Jahr bewältigt haben, zeigt diese Analyse. Sie beruht auf einem Gespräch mit Wehrleiter Lars Natzke.

Das Einsatzgeschehen 2021

Nach 152 Einsätzen im Jahr 2019 und 189 Einsätzen im Jahr 2020 mussten die Oschatzer im vergangenen Jahr 223 und die Schmorkauer 18 Einsätze absolvieren – also ein Plus im Vergleich zu den Vorjahren. Grund dafür waren mehrere Stürme und Gewitter 2021.

Die Brände 2021

Zu 46 Bränden und 113 Hilfeleistungen wie Befreiung von Menschen aus Notlagen mussten die Feuerwehrleute 2021 ausrücken, das waren etwas weniger Einsätze als 2020. Bei Bränden wurden 2021 drei Menschen und bei Verkehrsunfällen oder Türöffnungen 31 Menschen gerettet. Spektakuläre Einsätze gab es nicht.

Zur Galerie Im Jahr 2021 mussten die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Oschatz zahlreiche Einsätze absolvieren.

Einsätze bei Verkehrsunfällen

Zehn Mal war die Oschatzer Feuerwehr 2021 bei Verkehrsunfällen im Einsatz (2020: sieben Einsätze bei Verkehrsunfällen). Die Einsatzkräfte müssen verletzte Insassen nicht mehr so oft aus den Fahrzeugen herausschneiden wie in den vergangenen Jahren. „Die Fahrzeuge sind sicherer geworden“, nennt der Wehrleiter einen Grund für diese Entwicklung.

Rettung von Tieren

Im vergangenen Jahr wurden 18 Tiere gerettet (2020: acht Tiere) – darunter Hunde, Katzen, Vögel und eine Schlange. „Wir haben eine ziemlich große einheimische Schlange in einem Grundstück in Merkwitz eingefangen“, erinnert sich Wehrleiter Natzke.

Wie funktioniert Alarmierung?

Über Meldeempfänger (Piepser) und seit anderthalb Jahren zusätzlich über eine Alarm-App auf den Smartphones der Einsatzkräfte. Die Einsatzleitung weiß dann schnell, wie viele Feuerwehrleute zum Einsatz kommen können.

Personalentwicklung

Die Zahl der Mitglieder ist mit 60 Kameradinnen und Kameraden konstant geblieben, davon gehören sieben der Abteilung Schmorkau an. Dazu kommt die Alters- und Ehrenabteilung mit 27 Mitgliedern und die Jugendfeuerwehr (inklusive Minifeuerwehr) mit 37 Mitgliedern. „Wir sind voll einsatzfähig“, schätzt Natzke ein. Bei Einsätzen dürfen nur geimpfte oder genesene Rettungskräfte oder solche mit einem tagesaktuellen Corona-Test ausrücken.

Ausbildung

„Durch Corona ist die Ausbildung sehr kompliziert“, sagt Wehrleiter Natzke. Derzeit findet keine Ausbildung statt. Die Jugendwehr hat im Vorjahr versucht, durch zwei Ausbildungstage fit zu bleiben. Normalerweise müssten die Einsatzkräfte 20 Dienste pro Jahr absolvieren. Weil das unter Corona-Bedingungen schwierig war, wurde versucht, das über Wochenend-Übungen wie am 23. Oktober zu kompensieren. Dringend notwendige Ausbildungen werden in ganz kleinen Gruppen durchgeführt. Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule in Nardt gab es im Vorjahr kaum, für das laufende Jahr hoffen die Oschatzer auf die Teilnahme an fünf Lehrgängen. Natzke: „Das ist ein massives Problem, das wir versuchen, durch interne Ausbildung aufzufangen.“ Die Stadtverwaltung habe dafür 2020 externe Ausbilder engagiert, zum Beispiel für die Drehleiterausbildung. Natzke: „Mit der Stadtverwaltung und dem Stadtrat arbeiten wir sehr gut zusammen.“

Entwicklung Technik

Es gibt insgesamt acht Fahrzeuge – Baujahr 2008 bis 2021. Im vergangenen Jahr wurde ein neues Drehleiterfahrzeug in Oschatz übergeben. Ein neuer Einsatzleitwagen ist bestellt, die Lieferung soll in diesem Jahr erfolgen. „Mit unserer Technik sind wir auf einem guten Stand.

Drohnenstaffel

Im Vorjahr wurde eine von zwei Drohnenstaffeln des Landkreises Nordsachsen in Oschatz stationiert. Die Staffel besteht aus zwölf Kameraden, die Drohnenführerscheine erworben haben. Letzter Einsatz war die Unterstützung bei der Suche nach einem Vermissten am 25. Januar bei Rochlitz.

Wahl Wehrleitung

Die turnusgemäße Wahl der Stadtwehrleitung findet am 11. Februar statt – wegen Corona per Briefwahl. Zur Wahl stehen der Stadtwehrleiter, seine Stellvertreter und der Stadtfeuerwehrausschuss mit vier Mitgliedern. Lars Natzke ist erneut als Stadtwehrleiter aufgestellt worden und will sich auch für dieses Amt wieder bewerben. Für die zwei Stellvertreterposten gibt es drei Kandidaten. Wahlberechtigt sind alle aktiven Kameradinnen und Kameraden.

Von Frank Hörügel