Oschatzer Ehepaar startet Einkaufs-Netzwerk für Risiko-Gruppen

Oschatz

In Zeiten ohne sichtbare Gemeinschaft ist es wichtig, trotzdem füreinander da zu sein. Die massiven Einschränkungen der Corona-Krise erzeugen Angst, bisweilen Panik, auf der anderen Seite aber ein bisher so wohl nie dagewesenes Maß an Solidarität der Menschen untereinander. Nach Initiativen zur Einkaufshilfe für Risikogruppen in Cavertitz, Oschatz und der Gemeinde Liebschützberg gibt es nun eine weitere solche Aktion für die Döllnitzstadt, ihre Ortsteile und deren Umgebung.

„Nachbarschaftshilfe“ setzt auf Nächstenliebe

Initiatoren der „Nachbarschaftshilfe“ getauften Idee sind die Eheleute Katja und Matthias Dorschel in Oschatz. Der Kirchenmusiker und die Gemeindepädagogin erinnern an das Bibelwort „Einer trage des Anderen Last“ in dieser schwierigen Zeit. „Wir wollen das Band der Nächstenliebe unter uns nicht abreißen lassen. Während viele von uns eine Corona-Infektion wohl nur als Erkältung erleben werden, sind einige besonders gefährdet und verängstigt – hier gilt es, etwas zu tun“, so Katja Dorschel.

Betroffene können sich einfach melden

Zur Risikogruppe gehören Senioren und kranke Menschen. „Jenseits des Rentenalters muss man die Bevölkerung wirklich schützen“, betonte der Berliner Virologe Christian Drosten. Auch diese Worte nimmt Katja Dorschel ernst. Deshalb wendet sie sich an alle, die über 65 Jahre alt sind und oder an chronischen Krankheiten wie Herzkreislauferkrankungen, Herzklappenfehler, Bluthochdruck oder koronarer Herzkrankheit, Lungenkrankheiten wie der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, an Diabetes, Krebserkrankungen oder einer Immunschwäche leiden. „Melden Sie sich bitte bei uns. Wir versuchen, eine Einkaufshilfe für Lebensmittel und Medikamente an Sie zu vermitteln“.

Wer gern selbst etwas tun will und nicht zu einer der Risikogruppen gehört, der kann sich ebenfalls melden. Geplant ist laut Katja Dorschel eine Art Patenschaftsprinzip: Eine Person übernimmt jeweils die Einkäufe und Botengänge für einen Haushalt.

Erreichbar sind die Gemeindepädagogin Katja Dorschel und der Kirchenmusiker Matthias Dorschel unter der Telefonnummer 03435 9874603 sowie per E-Mail: katja.dorschel@evlks.de

Von Christian Kunze