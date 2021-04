Oschatzer Eltern protestieren gegen Masken- und Testpflicht in Schulen – Demo am Montag

Oschatz

Am Montag wollen Eltern der Region in Oschatz ab 17.30 Uhr am Wäschereiparkplatz gegen Test- und Maskenpflicht an Schulen demonstrieren. Sie stehen den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, allen voran den Tests, aber auch der Fixierung auf Inzidenzwerte, kritisch gegenüber, „da sie eine nicht kalkulierbare psychische Belastung für die Kinder darstellen“, heißt es von einem Vater. Weitere Eltern äußern auf Nachfrage ihre Bedenken gegenüber dieser Zeitung.

„Kinder sollten in Freiheit leben können“

Dirk Engel ist Vater dreier Kinder im Alter von 3, 11 und 17 Jahren. „Ich unterstütze die Kundgebung, weil meine Kinder eine Zukunft mit Perspektive brauchen. Eine Zukunft, in der sie ohne Angst leben können, gesunde, menschliche und sozialen Kontakte zu Freunden, Familie und Bekannten haben“. Kinder sollten „selbstbestimmt und in Freiheit leben können“, aber „ohne irrsinnige, kranke Verbote“. Ein kindgerechtes, normales Leben sei künftig nicht möglich, so Engel. Freude, Harmonie, Kultur und Menschlichkeit sowie die Möglichkeit, sich einen Beruf auszuwählen und diesen ohne Angst und Zwänge ausüben können, würden genommen.

„Fortschreitende Unverhältnismäßigkeit“ der Maßnahmen

Anne Bernecker ist vierfache Mutter, die Kinder sind 3, 7, 10 und 16 Jahre alt. „Mit großer Sorge“ betrachte sie die ihrer Meinung nach „fortschreitende Unverhältnismäßigkeit“ der Maßnahmen. „Unsere Kinder haben ihr Leben vor sich, werden massiv geprägt, für ihr gesamtes Leben. Was macht es mit ihnen, wenn sie kein gesundes Körpergefühl mehr entwickeln können, ihre Kindheit nicht in vollen Zügen ausleben dürfen?“, fragt sie.

Gegen Tests von „augenscheinlich gesunden Kindern“

Madlen Küttner ist selbstständige Kosmetikerin. Die Mutter zweier Kinder – 4 und 7 Jahre alt – bangt seit fast einem halben Jahr erneut um ihre Existenz. „Bis zum 2. Lockdown habe ich mein Geschäft erfolgreich geführt. Jetzt soll der Inzidenzwert 100, eine Zahl, bestimmen, ob ich als Einzelunternehmer öffnen darf oder nicht“, sagt sie. Sie habe bisher vieles hingenommen. Aber das jetzt „augenscheinlich gesunde Kinder mit aller Macht dazu gebracht werden, sich wöchentlich mehrmals testen zu lassen und gewaltige Einschränkungen im Schulalltag hinnehmen müssen“ stehe für sie in keinem Verhältnis.

„Hin und Her ist enorme Belastung für Kinder“

Jana Möbius, Mutter eines Zweitklässlers, moniert, dass in vielerlei Hinsicht die Perspektive fehle. „Schule zu, Schule auf, Masken und Tests, dann Schule wieder zu. Dieses Hin und Her ist eine enorme Belastung für Kinder, Eltern, Lehrer und Schulleiter, die sich allesamt bereits stark eingeschränkt haben.“ Beleg dafür sei die Benachteiligung der ungetesteten Schüler, die weiter Distanzunterricht erhalten sollen – vor allem in Bezug auf Notengebung.

Von Christian Kunze