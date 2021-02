Oschatzer Eltern sammeln Geld für digitale Ausstattung

Oschatz

Wann herrschen endlich gleiche technische Voraussetzungen für Grundschüler in der häuslichen Lernzeit? Diese Frage ließ Eltern der Klasse 2b der Grundschule „Zum Bücherwurm“ aktiv werden. Dass die vom Schulträger, der Stadt Oschatz, bestellten Endgeräte nicht geliefert werden können, nehmen sie zur Kenntnis, ebenso die Aussage, dass die Technik bedürftigen Kindern zur Verfügung gestellt wird – jedoch geben sich viele Eltern damit nicht zufrieden.

„Digitale Bildung hat viele Facetten – die zurückliegenden Wochen ohne Präsenzunterricht haben uns das deutlich vor Augen geführt. Wir möchten, dass jedes Kind die gleichen Voraussetzungen hat – und zwar möglichst bald“, sagt Elternsprecherin Jana Möbius. Man wolle nicht länger warten – und sicherstellen, dass jedes Kind gleiche Chancen hat.

Unbürokratische Lösungen

Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Wege: Gemeinsam mit weiteren Eltern der Grundschule hat Jana Möbius einen Spendenaufruf gestartet – mit der Bitte, die Oschatzer Bücherwürmer zu unterstützen. „Für uns ist es sehr wichtig, dass unsere Kinder trotz häuslicher Lernzeit nicht auf der Strecke bleiben und die notwendigen, fehlenden Mittel bekommen“, heißt es in einem Brief, der in dieser Woche an zahlreiche regionale und überregional tätige Unternehmen versandt wurde.

Digitalisierung an Schulen – nicht nur pandemisch bedingt ein Thema. Quelle: Kempner

Eine einheitliche, vernünftige, zeitnahe und unbürokratisch angeschaffte Ausstattung könne Abläufe vereinfachen, Papier und Druckerpatronen sparen und Lerninhalte besser vermitteln. „Gerade in der Grundschule, wo Grundlagen geschaffen werden, ist es wichtig, jedem Kind das zur Verfügung zu stellen, was Eltern nicht selbst anschaffen können“.

Keine überteuerten Geräte

Jana Möbius hofft, mit dem Aufruf möglichst viele Menschen zu erreichen – und somit alle Klassenstufen im „Bücherwurm“ zu unterstützen. „Uns ist nicht daran gelegen, die beste und teuerste Technik einzukaufen. Es muss nicht zwingend ein Tablet für jeden sein. Vielmehr soll das angeschafft werden, was wirklich nötig ist“, verdeutlicht sie. Die ersten Spenden sind bereits eingegangen. Letztlich tragen verbesserte und einheitliche Bedingungen beim Lernen wesentlich zur Motivation bei – sowohl bei Schülern, Lehrern als auch Eltern.

Wer die Initiative der Klasse 2b unterstützen möchte, nutzt dazu die folgende Kontoverbindung: Verein der Freunde und Förderer der Grundschule „Zum Bücherwurm“ Oschatz e.V. , Volksbank Riesa eG, IBAN: DE67 850 949 8400 471 8800 8, BIC: GENODEF1RIE, Verwendungszweck: Spende für multimediale Ausstattung Grundschule (bitte unbedingt angeben!) Weitere Informationen: Jana Möbius, Telefon: 0177 737 28 66 oder E-Mail:jana.theo.2016@gmail.com

Von Christian Kunze