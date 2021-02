Oschatzer Fahrlehrer fordert Ende der Corona-Bremse

Oschatz/Mügeln/Neusornzig

Unlängst demonstrierten Sachsens Fahrlehrer in Dresden für eine Perspektive ihrer Branche in der Corona-Krise. Fahrlehrer Frank Boden verleiht dem Nachdruck. „Zwar ist uns zugesichert worden, dass ab 1. März unterrichtet und geprüft werden darf, wenn die Fahrerlaubnis zwingend zur Berufsausübung notwendig ist. Allerdings sind die Branchen, die das umfasst, nicht klar definiert“. Ferner gebe es weitere offene Fragen – und den Willen, mit bewährten und genehmigten Hygienekonzepten ab dem 8. März wieder uneingeschränkt zu starten.

Weitere Herausforderungen

Masken, Desinfektion und Abstand, wo es möglich ist – all das nimmt er als Fahrlehrer in Kauf und auch die Testung von Schüler und Fahrlehrer im Vorab sei kein Problem. „Allerdings herrscht seitens der politisch Verantwortlichen ja bisher noch keine Einigkeit darüber, ob die Schnelltests kommen, wer sie wann und wo durchführt und wie sie finanziert werden“. Boden knüpft große Erwartungen an den nächsten Bund-Länder-Gipfel kommende Woche. „Gerade für kleinere Fahrschulen, die nur sehr wenige Berufskraftfahrer ausbilden, bedeutet der Lockdown zunehmend finanzielle Schwierigkeiten. „Kranken- und Rentenversicherung muss weiter gezahlt werden, teils fallen Mietkosten an, hinzu kommt hoher bürokratischer Aufwand – und nicht zu vergessen die Instandhaltung von Fahrzeugen und weitere Investitionen“.

Eine Luftaufnahme der Demonstration sächsischer Fahrschulen in Dresden am 19. Februar. Quelle: privat

Weitere Herausforderungen, vor denen die Branche steht, werden durch die aktuelle Situation verstärkt, andere in den Hintergrund gedrängt. So gibt es ein Nachwuchsproblem, die Zahl der Fahrschulen geht zurück, unter den jetzigen Bedingungen wird sich die Zahl derer, die neu anfangen wollen, weiter verringern. Der Wandel bei Antrieb und Technologie zwingt darüber hinaus zum Umdenken und Investieren. „Die Zahl der Elektroautos nimmt zu, die der Schaltgetriebe ab. In fünf Jahren ist die Hälfte der Fahrzeuge mit Automatik versehen“, prognostiziert Boden. Dem müsse man Rechnung tragen.

Mehrkosten für Fahrschüler

Zahlreiche Fahranfänger hängen derzeit in der Luft. Lea Reichert (17) aus Neusornzig und Vanessa Herzig (17) aus Mügeln zählen dazu. Lea Reichert ist im zweiten Ausbildungsjahr zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. „Ich muss mitunter morgens uns sechs in der Collm-Klinik anfangen. Vom Dorf fährt so früh kein Bus. Ich bin also auf meine Eltern als Taxifahrer angewiesen“, sagt sie. Die reguläre theoretische Ausbildung findet in Torgau statt – ein noch weiterer Weg.

Vanessa Herzig (17) aus Mügeln ist eine Fahrschülerin, die in der zweiten Coronavirus-Lockdown-Pause auf Prüfung wartet. Quelle: privat

Vanessa Herzig besucht aktuell das Thomas-Mann-Gymnasium und würde gern das begleitende Fahren mit einem Erwachsenen nutzen, ehe sie im Herbst volljährig wird. „Mein ursprünglicher Prüftermin war der 28. Dezember, das Bestehen wäre sozusagen ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk gewesen. Durch den Lockdown habe ich jetzt einige Monate Fahrpraxis eingebüßt und werde, wenn es denn mal weiter geht, noch zusätzliche Stunden nehmen müssen, ehe ich geprüft werden kann“, sagt sie. Das wiederum sei mit zusätzlichen Kosten verbunden. „Auf ein fahrbereites Auto kann ich zum Glück schon zurückgreifen“, so die Schülerin.

Landesverband: Messen mit zweierlei Maß

Das Tätigkeitsverbot sei „unverständlich und unhaltbar“, da es nachweislich kein Infektionsgeschehen in Fahrschulen gab, moniert auch der Vorsitzende des Landesverbands Sächsischer Fahrschulen, Andreas Grünewald. Hinzu käme das Messen mit zweierlei Maß – denn, so Grünewald, in benachbarten Bundesländern wie Bayern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen sei der Betrieb möglich – trotz zuweilen höherer Inzidenzwerte als in Sachsen.

Von Christian Kunze