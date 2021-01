Oschatzer Familie stellt Schule Druckerkosten in Rechnung

Oschatz

Thomas Glagla verlegt seine Arbeit jetzt oft in die Abendstunden. Das hat zwei Gründe: „Wir können in der Merkwitzer Straße noch nicht auf das Glasfasernetz zugreifen. Und tagsüber, wenn alle zuhause arbeiten oder Schule machen, wird das W-LAN immer langsamer“, beschreibt er. Der zweite Grund ist der, dass der Sohn seiner Lebensgefährtin einen Laptop braucht und Glagla dafür seinen Arbeitsrechner zur Verfügung stellt. „Angeblich gilt in Sachsen Lernmittelfreiheit, doch davon haben wir gerade, wenn die Schulen geschlossen sind, nichts“, stellt der Oschatzer fest.

17 Arbeitsblätter an nur einem Tag

Schon während der ersten Schließung im Frühjahr habe die Familie daheim zwei Druckerpatronen gebraucht, weil ständig Arbeitsblätter ausgedruckt werden müssten. Das gehe nun seit Mitte Dezember so weiter: „Alleine heute Morgen musste ich 17 Blätter ausdrucken“, beschreibt er. Sein Stiefsohn besucht die 7. Klasse der Robert-Härtwig-Schule, so Thomas Glagla, aber: „Wir hören von Bekannten, dass es an anderen Schulen ganz ähnlich ist.“

Rechnung über 40 Euro

Er habe deshalb jetzt der Schule 40 Euro in Rechnung gestellt – für die nötigen Druckerpatronen, die Nutzung der Geräte und Strom. Er gehe ihm nicht um das Geld, stellt er klar, sondern um das Prinzip: „Wenn Schüler monatelang zuhause lernen sollen, brauchen sie ein eigenes Endgerät. Es gibt doch extra Förderung über das Digitalpaket, das muss endlich mal vor Ort ankommen“, fordert er.

Bitte um Geduld aus Ministerium

Er habe deshalb auch an das Kulturministerium geschrieben, von dort sei die Bitte um Geduld gekommen, so Glagla. Geduld, die er nicht länger aufbringen will. „Seit dem Frühjahr hätte man sich auf diese Situation vorbereiten müssen, da ist mir zu wenig passiert“, kritisiert er.

Stadt hat über 56 000 Euro bekommen

Die Stadt Oschatz als Schulträger hat jedoch vorsorgen wollen. Die Leiterin des Sozial- und Ordnungsamtes Ulrike Lösch bestätigt, dass die Stadt zeitnah den Förderantrag gestellt und auch den Zuwendungsbescheid über rund 56 000 Euro erhalten hat. Schulen und Träger einigten sich darauf, dafür Tabletcomputer anzuschaffen und der Auftrag für 131 Endgeräte wurde ausgelöst, auf die Lieferung wartet man in Oschatz allerdings noch.

Engpässe bei Lieferung

„Leider bestehen seit dem letzten Jahr Lieferengpässe, so dass die für Ende November geplante Lieferung noch aussteht. Als letzte Information wurde uns vom Auftragnehmer der Liefertermin Ende Februar genannt“, informiert Ulrike Lösch.

Keine Kostenübernahme bei persönlichen Arbeitsmitteln

Die Amtsleiterin betont, dass die Stadt als Träger für Schulgebäude sowie Räume und deren Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln verantwortlich sei. Auch die Schulbücher und die Kosten für den Taschenrechner werden übernommen. Keine Kostenübernahme gibt es dagegen für die Ausstattung der Schüler mit persönlichen Arbeitsmitteln. Dazu würden neben Stiften oder Heften auch Laptops oder Tablets sowie Druckermaterial gehören. „Kosten für diese Geräte und Arbeitsmittel werden den Eltern nicht erstattet und demzufolge werden Anträge nicht bewilligt“, unterstreicht sie.

Kein Gerät für jeden Schüler

Mit dem Förderprogramm für mobile Endgeräte des Freistaats können zudem nicht alle Schüler erreicht werden. „Die Zuweisungen sollen zur Verbesserung der Ausstattung mit mobilen Endgeräten und zur Unterstützung des digitalen Fernunterrichts an den Schulen verwendet werden“, heißt es aus dem Rathaus.

Tablets werden verliehen

Das bedeute, die Stadt übernimmt die Anschaffung der Geräte, die den Schülern leihweise zur Verfügung gestellt werden, „soweit aus Sicht der Schule es einen besonderen Bedarf zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte gibt, die das Erreichen der Unterrichtsziele gefährden“. Die weitaus meisten Kinder und Jugendlichen werden demnach auch künftig auf eigenen Computern oder dem ihrer Eltern Kontakt zur Schule halten müssen, denn aufgrund der Richtlinie erhalten nicht alle Schüler ein Endgerät, sondern nur diejenigen mit besonderem Bedarf.

Wunsch: Aufwand reduzieren

„Ein erster Schritt zur Entlastung wäre ja schon, wenn die Online-Plattform Lernsax ohne Ausfälle laufen würde und wenn wir nicht jeden Tag so viel Papier drucken müssten“, sagt Thomas Glagla. Die meisten Lehrer würden die Aufgaben im PDF-Format schicken, was für unnötigen Aufwand sorge. „In einer Worddatei könnten die Schüler alles gleich bearbeiten und wieder online zurückschicken“, wünscht er sich.

Von Jana Brechlin