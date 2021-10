Oschatzer Familien entdecken ihre Heimatstadt

Oschatz

Urlaub in der Ferne ist für Familien im Moment noch mit zahlreichen Auflagen, viel Bürokratie und Infektionsrisiken verbunden. Um so mehr braucht es in den Ferien Angebote vor Ort.

Mit Hilfe der neuen Projektleiterin Janett Rohnstock hat das soziokulturelle Zentrum E-Werk eine Reihe von Formaten gestrickt, die Familien mit Kindern mit und ohne Migrationshintergrund die Möglichkeit geben, ihre bisherige oder auch neue Heimatstadt einmal anders kennen zu lernen. In einer Familienferienführung durch die Stadt stehen dabei historische und stadtprägende Orte im Mittelpunkt. „Ob nun das E-Werk selbst als Teil der nicht mehr vorhandenen Industrie der Stadt, die Türmerwohnung auf der St. Aegidienkirche, das Stadt-und Waagenmuseum oder der O-Schatz-Park der Lebenshilfe als Ort für gelebte Inklusion – all das lässt sich auf einem Rundgang durch die Stadt prima einbinden und auch miteinander verbinden“, sagt Janett Rohnstock.

Zu den Teilnehmern gehörte Dagmar Anthony aus Mahlis mit ihrem Enkel. Als sie las, das für den Spaziergang durch Oschatz drei Stunden angesetzt waren, schien ihr das erst sehr viel Zeit zu sein. „Aber rückblickend verging sie dann sprichwörtlich wie im Fluge“,sagt sie. Der große Vorteil dieses Angebots sei, dass man sich auch kurzfristig dafür entscheiden könne und nicht viel vorzubereiten sei.

Bei der Recherche für die Führung stieß Janett Rohnstock auf einige interessante Details der Stadtgeschichte. Diese möchte sie gern auch mit anderen Teilen. Pünktlich zum Monatswechsel soll deshalb ein neuer Kanal online gehen. Im sozialen Netzwerk Instagram möchte sie aufunterhaltsame Weise Fakten vermitteln. „Das E-Werk, Licht und Spannung spielen dabei eine Rolle“, macht sie neugierig.

Von Christian Kunze