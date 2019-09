Oschatz

Claudia Simon Lehmann, ihr Mann Tino und Sohn Valentin machen es vor: Die Wermsdorfer beteiligen sich am Familiensportfest – die Mutter als Teilnehmerin und Helferin an den Stationen, die beiden anderen „nur“ als Teilnehmer. Die Mutter errang das Deutsche Sportabzeichen in Gold, der Junior in Silber. Vater Tino versuchte sich unter anderem im Kugelstoßen – erstmals seit 30 Jahren.

Die Initiatoren der dritten Auflage konnten in diesem Jahr nur etwa ein Drittel der Beteiligung des vergangenen Jahres verzeichnen. Die Gründe dafür sind vielfältig und wurden am Sonnabend nicht zu Tode analysiert. Sicher ist jedoch, dass die Hitze, der Wechsel von Sonntag auf Sonnabend (wegen der Landtagswahl) und das Fehlen der Schwimmhalle, des Platschbades, beigetragen haben. Darüber hinaus ballten sich am Wochenende die Veranstaltungen in der Region. Für Familie Lehmann, die eine Premiere feierte, steht aber fest, dass sie sich auch künftig am Familiensporttag beteiligen wollen. Schließlich kommt man nicht alle Tage in den Genuss, das Sportabzeichen ablegen zu können. Möglich macht dies die Kooperation von Sportvereinen, Firmen, Landessportbund und Kreissportbund in Oschatz. Von den rund 40 Teilnehmern legten knapp 30 das Sportabzeichen ab, andere beteiligten sich in den Jedermann-Disziplinen, bei denen auch der Spaß im Vordergrund stand.

„Ohne Sport kommt heute hier niemand durch“, so Mitinitiatorin Katrin Hanel. Die Inhaberin des Oschatzer Sportfachgeschäfts freut sich, dass auch Schülerinnen und Schüler des Thomas-Mann-Gymnasiums gekommen sind, um die Veranstaltung im Parkareal ihrer Schule zu bereichern. „Die jungen Männer und Frauen haben uns schon beim Weihnachtssingen unter die Arme gegriffen. Mit dem, was sie heute hier verkaufen, bessern sie ihre Abikasse auf. Somit profitieren alle davon“, sagt Hanel.

Zu den ehrenamtlichen Helfern, allesamt erkennbar an blauen Poloshirts, gehören auch Nadja und Uwe Zabell aus Luppa. „Natürlich hätten wir auch gern mitgemacht heute. Aber dazu besteht ja vielleicht beim nächsten Mal Gelegenheit“, sagt Uwe Zabell. Im vergangnen Jahr haben sie sich bereits als Teilnehmer durch die verschiedenen Disziplinen gekämpft. Daraus entstand dann der Wunsch, sich weiter zu engagieren.

Aufgrund der Veränderungen gegenüber den Vorjahren holten die Macher verstärkt Feedback ein. „Das Angebot kam bei allen, die da waren, gut an, wenn auch nicht so viele da waren. Wir werden im kommenden Jahr wieder auf den Sonntag gehen, dieser Tag ist für viele Familien eher geeignet“, so Katrin Hanel.

