Oschatzer Feuerwehr: Führungstrio für fünf Jahre bestellt

Ihre Wahl war schon im Februar, jetzt hat auch der Stadtrat die neue Stadtwehrleitung abgenickt. Zur jüngsten Ratssitzung am Donnerstag bestellte das Gremium einstimmig Lars Natzke als Stadtwehrleiter sowie Danny Kaschel und Marcel Schmidt als seine Stellvertreter. Was wurde außerdem zur Ratssitzung beschlossen?

Mit der Abwägung des Bebauungsplanentwurfes für den Eigenheimstandort Neubauernsiedlung macht die Planung für dieses neue Wohngebiet Fortschritte. Der Beschluss erfolgte mehrheitlich, die beiden anwesenden Stadträte der Linkspartei stimmten dagegen. Laut Bauamtsleiter Torsten Heinrich wird der Bebauungsplan jetzt noch einmal veröffentlicht und muss dann wieder vom Stadtrat beschlossen werden.

Einstimmig wurde die Abwägung für den Bebauungsplanentwurf Merkwitzer Straße beschlossen. Die Grundstücke seien fast alle verkauft, sagte Bauamtsleiter Heinrich.

Drei verkaufsoffene Sonntage in diesem Jahr

In diesem Jahr wird es drei verkaufsoffene Sonntag geben: am 10. April zum Frühlingsfest, am 9. Oktober zum Herbstfest und am 4. Dezember zum Weihnachtsmarkt. Linken-Stadtrat Thomas-Schneider fand mit seiner grundsätzlichen Kritik an der Sonntagsöffnung keine Unterstützung außerhalb seiner Partei. Der Beschluss wurde mehrheitlich bei zwei Gegenstimmen der Linkspartei angenommen.

Der städtische Zuschuss für den Verein Lebenshilfe wird in diesem Jahr erhöht. Der Betreiber der Werkstatt für Behinderte im O-Schatz-Park erhält im laufenden Jahr 105 000 Euro Zuschuss (bisher 85 000 Euro). Dazu Stadtrat Henry Korn (Freie Wähler): „Die 105 000 Euro sind gut investiertes Geld für Oschatz – ein großes Lob an die Lebenshilfe.“

Neue Schwarzdecke für Parkplatz am O-Schatz-Park

Die Schwarzdecken auf dem Parkplatz im Wäschereipark sollen für 148 435 Euro von der Firma ADW Ingenieurtiefbau instand gesetzt werden. Um das finanzieren zu können, verschiebt die Stadt die 2022 geplante Sanierung der Straßendecken in der Gartenstraße und am Zschöllauer Berg sowie die Sanierung von Fugen und Rissen mehrerer Straßen im Stadtgebiet.

