Oschatz

Die große Hitze ist zwar beendet, aber die erhöhte Brandgefahr bleibt weiter bestehen. Die Kameraden der Oschatzer Feuerwehr wurden am Dienstagnachmittag per Sirene zu einem Einsatz gerufen. Und zwar war in der Nähe des Oschatzer Ortsteils Rechau ein Feldbrand ausgebrochen. Mit mehreren Einsatzfahrzeugen wurde das Feuer bekämpft. Über die Höhe des Schadens, den der Brand angerichtet, gibt es noch keine Auskunft. Erst am vergangenen Sonntag hatte die Oschatzer Feuerwehr in der Nähe von Rechau, aber auch bei Mautitz einen Feld- beziehungsweise Flächenbrand bekämpft. Bereits seit einer Woche häufen sich die Einsätze der Feuerwehr bei entsprechenden Bränden.

Von Hagen Rösner