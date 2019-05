Oschatz

Die Freiwillige Feuerwehr Oschatz musste am Sonntag gegen 1.15 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Langen Rain 79 ausrücken. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig ist die Brandursache noch unklar, verletzt wurde niemand. Laut dem Oschatzer Wehrleiter Lars Natzke war Sperrmüll in einem Kellerraum in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 20 Kameraden an. Die Löschkräfte mussten unter schwerem Atemschutz in das völlig verrauchte Kellergeschoss vorrücken. Um 2.30 Uhr war der Einsatz beendet.

Von Frank Hörügel