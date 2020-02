Oschatzer Feuerwehrleute absolvierten 2019 insgesamt 252 Einsätze

Oschatz

Das Jahr 2019 war für die Oschatzer Feuerwehrleute erneut eine Herausforderung. Mit 252 Einsätzen lag die Einsatzzahl unter dem Wert des Vorjahres und trotzdem gab es mehr Einsätze im normalen Tagesgeschäft. Wie das kommt, berichtete Wehrleiter Lars Natzke bei der vergangenen Jahreshauptversammlung am Freitagabend. „Wenn wir die Lagen durch Unwetter 2018 und 2019 abziehen, dann ist unser Einsatzaufkommen gestiegen.“

19 Menschenleben gerettet

Mit Recht dürfen sich die Oschatzer Feuerwehrleute Lebensretter nennen. „Die 252 Einsätze teilen sich auf in 121 Brandeinsätze und 131 Technische Hilfeleistungen und Rettungseinsätze. Dabei haben wir 19 Menschenleben gerettet“, betonte Lars Natzke in seinem jährlichen Rechenschaftsbericht. Am arbeitsreichsten sind vor allem die Sommermonate. Nach wie vor ereignen sich die meisten Vorfälle, bei denen die Oschatzer Männer und Frauen zum Einsatz kommen im Freizeitbereich zwischen 18 und 6 Uhr. „Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass sie ihre Freizeit und ihre Zeit mit der Familie opfern, um anderen Menschen in Notlagen zu helfen“, lobte Oberbürgermeister Andreas Kretschmar, der an der Zusammenkunft teilnahm.

Rico Scholz erhält von Andreas Kretschmar die Ernennungsurkunde zum Brandmeister. Quelle: Hagen Rösner

Auch wenn die Zahl der Technischen Hilfeleistungen im Vergleich zu früher stark gestiegen ist, gehört die Brandbekämpfung immer noch zur Kernaufgabe. So wurden 2019 zwei Großbrände gelöscht, wurden 57 mittlere und 51 Kleinbrände unter Kontrolle gebracht. Allerdings mussten die Kameraden auch zwölfmal zu Fehlalarmen von Brandmeldeanlagen ausrücken. Außerdem gab es 17 Tierrettungen und 23 Unwettereinsätze.

Die große Einsatzfähigkeit der Oschatzer Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner kommt allerdings nicht von ungefähr. Neben den 6734 Einsatzstunden wurden von den 50 aktiven Feuerwehrleuten 1680 Ausbildungsstunden in Oschatz geleistet. Dazu kommen noch die Ausbildungsstunden auf Landkreisebene beziehungsweise an der Landesfeuerwehrschule.

Durchschnittsalter bei den Aktiven liegt bei 30 Jahren

Feuerwehrchef Lars Natzke kann bei seinem Team auf eine junge und motivierte Truppe zurückgreifen, die ein Durchschnittsalter von 30 Jahren hat. „Ihr seid eine Super-Truppe, kommt bitte immer wieder gesund zurück“, bat er. Dem schloss auch der Beigeordnete des Landrates, Jens Kabisch, an, der einen höheren gesellschaftlichen Respekt vor der Arbeit der Feuerwehrleute forderte.

Oschatzer Delegation in Ulm

Neben dem Einsatzgeschehen hatte das Jahr 2019 noch weitere Höhepunkte bereitgehalten. So freuten sie sich über die Anschaffung des neuen Wechselladers. Außerdem durfte eine Delegation von Oschatzer Kameraden zur Verleihung des Magirus-Award nach Ulm reisen und die Ehrung für den ICE-Einsatz von Großböhla in Empfang nehmen.

Von Hagen Rösner