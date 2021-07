Oschatzer Filiale der Commerzbank schließt endgültig

Oschatz

Dass die Commerzbank in Oschatz wackelt, war schon seit langem klar. Die Filiale in der Promenade 12 war bereits seit Monaten wegen der Corona-Pandemie personell verwaist. Nun gibt es Gewissheit. Die Standort Oschatz zählt zu den sachsenweit 17 Filialen des Kreditinstitutes, die endgültig geschlossen werden sollen.

Künftig nur noch Sparkasse, Volksbank und Postbank

Künftig wird es in Oschatz nur noch die zwei Filialen der Sparkasse Leipzig am Neumarkt und in der Blomberger Straße und die Filiale der Volksbank Riesa in der Lutherstraße geben, die das volle Leistungsspektrum eines Kreditinstitutes anbieten. Außerdem gibt es eine Partnerfiliale der Deutschen Post am Altmarkt mit einem eingeschränkten Angebot.

Zeitplan steht noch nicht endgültig fest

„Der konkrete Zeitplan steht noch nicht fest“, sagte Sabine Schanzmann-Wey, Pressesprecherin Region Ost der Commerzbank, am Mittwoch auf Anfrage. Deshalb seien auch die Kunden des Kreditinstitutes in der Region Oschatz noch nicht von der Schließung informiert worden. Das endgültige Aus für die Filiale in der Promenade 12 werde wohl erst im nächsten Jahr erfolgen.

Bargeldversorgung soll gewährleistet werden

Ob die Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker weiter von den Kunden des Kreditinstitutes genutzt werden können, ist noch unklar. „Diese Frage kann ich leider zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantworten. Wir bemühen uns natürlich, die Bargeldversorgung für die Kunden weiter zu gewährleisten. Denn wir wissen, dass das für viele Kunden weiter ein wichtiges Thema ist, auch wenn die Nachfrage nach Bargeld zurück gegangen ist“, so Schanzmann-Wey. Das kostenlose Abheben von Bargeld werde künftig auf jeden Fall weiter im Rahmen der Cash group gewährleistet, zu der neben der Commerzbank unter anderem auch die Postbank zählt.

Nur Basisangebot Partnerfiliale der Deutschen Post

Leistungen der Postbank werden in Oschatz in einer sogenannten Partnerfiliale der Deutschen Post am Altmarkt (Modehaus Fischer) angeboten. „Unsere Kundinnen und Kunden können hier ein Basisangebot an Finanzdienstleistungen in Anspruch nehmen“, teilt Hartmut Schlegel, Pressesprecher der Postbank, mit. Dazu zählt unter anderem das Ein- und Auszahlen von Banknoten und Münzen am Schalter. Eine Beratung für Bankdienstleistungen werde hier nicht angeboten.

Zurück zur Commerzbank: Was passiert mit den drei Mitarbeitern des Unternehmens, die hier beschäftigt sind? Für die gibt es laut Schanzmann-Wey nun verschiedene Optionen, wie den Wechsel in eine andere Filiale oder die Übernahme einer Aufgabe in den künftigen Beratungscentern der Commerzbank.

Commerzbank ist Mieterin

Und was passiert mit dem repräsentativen Gebäude an der Oschatzer Promenade, in dem das Kreditinstitut seine Filiale hat? Auch das ist noch unklar, da die Commerzbank hier laut Pressesprecherin Schanzmann-Wey nicht Eigentümer, sondern Mieter ist.

Auswirkung auf wirtschaftliche Entwicklung unklar

Wie wird die Schließung der Commerzbank im Oschatzer Rathaus beurteilt? „Ein Großteil der Bankdienstleistungen ist schon ins Internet abgewandert. Aber der Deutsche liebt sein Bargeld. Deshalb ist es nicht schön, wenn die analogen Formen der Bankdienstleistungen immer weiter zurück gehen“, sagt der Finanzbeigeordnete Jörg Bringewald. Die Auswirkungen der Schließung auf die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Oschatz lasse sich relativ schlecht voraus sagen. „Das ist eher für die Bevölkerung schlecht“, so Bringewald.

Die Filiale der Commerzbank in der Oschatzer Promenade gibt es seit dem 5. Juli 2010. Sie folgte auf die Dresdner Bank.

Von Frank Hörügel