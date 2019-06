Oschatz

Die Firma Lube & Krings hat sich von ihrer Abteilung Straßen- und Tiefbau getrennt. Das Unternehmen mit Sitz am Wellerswalder Weg in Oschatz will sich künftig ausschließlich auf den Bau von Behältern, Maschinen und Anlagen aus Metall konzentrieren.

An Freitag Firmengruppe ausgegliedert

„Um weiterhin leistungsfähig am Markt agieren zu können“, so Geschäftsführer René Klemm, habe das Unternehmen entschieden, sich ab sofort auf den Maschinen-, Stahl- und Anlagenbau zu konzentrieren. Die Abteilung Straßen- und Tiefbau wurde Anfang Mai an das energietechnische Unternehmen Freitag Firmengruppe ausgegliedert, teilt Lube & Krings mit.

Schweißer Torsten Pohla von Lube & Krings berabeitet ein Metallteil. Quelle: Frank Hörügel

15 Beschäftigte seien per Betriebsübergang nach Parsberg zwischen Nürnberg und Regensburg gewechselt, wo die Freitag Firmengruppe (2700 Mitarbeiter) ihren Sitz hat. „Damit ist die Zukunft des Großteils der Belegschaft gesichert“, versichert Klemm. Auf OAZ-Anfrage sagte der 40-Jährige, dass sich die Zahl der Mitarbeiter von Lube & Krings in Oschatz durch die Umstrukturierung von knapp 90 Anfang Mai auf aktuell reichlich 70 reduziert hat. In diesem Zusammenhang habe es drei Kündigungen gegeben. Die zwei Lehrlinge im Straßen- und Tiefbau sollen noch fertig ausgebildet werden.

Zwei Standorte in Sachsen

Die 15 Beschäftigten, die nach Parsberg gewechselt sind, können darauf hoffen, künftig wieder in der Nähe ihrer Heimat arbeiten zu können. Denn die Freitag Firmengruppe hat Standorte in Zwenkau bei Leipzig und Sebnitz in der Sächsischen Schweiz.

Montagehalle von Lube & Krings in Oschatz. Quelle: Frank Hörügel

Im Jahr 1992 kaufte die Firma Lube & Krings aus Aachen das Betonwerk Oschatz und den früheren Kreisbetrieb für Landtechnik (KfL). „Ehemalige Traktorenschlosser und Instandhalter aus dem damaligen KfL haben sich zu handwerklich geschickten und hoch qualifizierten Metallbauschlossern und Schweißern weiter entwickelt“, schätzt Geschäftsführer Klemm ein.

Mit dem Kauf des KfL entstand zusätzlich eine Abteilung für Straßen- und Tiefbau. In den 90er Jahren war diese Abteilung auch in der Region Oschatz tätig. Zunehmend waren die Straßen- und Tiefbauarbeiter jedoch für das Mutterunternehmen in Aachen im Einsatz. „Die großen Ver- und Entsorgungsleitungen hier in der Region waren gebaut“, nennt Klemm den Grund für diese Entwicklung.

Umsatz senkt deutlich

Die Beschäftigten aus Oschatz waren deshalb im erdverlegten Rohrleitungsbau in ganz Deutschland für Lube & Krings auf Montage. Derzeit werde die Abteilung im Aachener Mutterunternehmen umgebaut, so dass künftig weniger Aufträge in dieser Sparte zu erwarten seien.

Die Umstrukturierung im Oschatzer Betrieb wird mit einem deutlichen Absenken des Umsatzes einher gehen. Erwirtschafteten die beiden Abteilungen in Oschatz im vergangenen Jahr nach Angaben des Unternehmens noch rund zehn Millionen Euro Umsatz, so werde laut Geschäftsführer Klemm in diesem Jahr mit dem Stahlbau ein Umsatz von sechs Millionen Euro angepeilt.

Export in die ganze Welt

„Wir stellen in einem rauen Umfeld und auf einem hart umkämpften nationalen, europäischen und internationalen Markt hochkomplexe Bauteile und Produkte her, die durch unsere Auftraggeber in die ganze Welt exportiert werden“, so der 40-Jährige. Jährlich werden nach seinen Angaben in Oschatz etwa 1500 Tonnen Stahl verarbeitet, in Form gebracht und mit Korrosionsschutz versehen. Kunden sind nach Angaben des Unternehmens zum Beispiel Automobilhersteller, Stahl- und Walzwerke und die Lebensmittelindustrie. Zunehmend erbringe das Team von Technikern, Ingenieuren und auch Ingenieurdienstleistungen für die Kunden.

Großprojekt für Zuckerfabrik

Gerade erst haben die Oschatzer ein Großprojekt für die Zuckerfabrik in An-klam fertig gestellt. „Die komplizierte Struktur, die Dimension und der kurze Zeitraum waren eine große Herausforderung, welche nur durch ein gut eingespieltes Team von Fachleuten, Handwerkern und Ingenieuren gemeistert werden konnte. Darauf können alle Beteiligten sehr stolz sein“, so Klemm. Die Oschatzer haben zwei große Rundbehälter mit jeweils neun Metern Durchmesser und fast zehn Metern Höhe gebaut. Die beiden Behälter besitzen ein Volumen von etwa 350 Kubikmetern und haben eine Einzelmasse von rund 50 Tonnen. In ihren jeweils vier Kammern drehen sich Rührwerke. Die Behälter dienen dazu, den Rohzuckersaft zu reinigen. Sie sind für die Verarbeitung von 12 000 bis 16 000 Tonnen Zuckerüben pro Tag bestimmt.

Von Frank Hörügel