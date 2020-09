Oschatzer Firma Metallbau Kattner für Ausbildung ausgezeichnet

Oschatz/Leipzig

Die Firma Metallbau Kattner aus Oschatz wurde zum Tag des Handwerks am Sonnabend als „Bewährter Ausbildungsbetrieb“ von der Handwerkskammer zu Leipzig ausgezeichnet. Das Unternehmen ist einer von neun Betrieben aus der Region Leipzig, die für ihr Engagement in der Ausbildung geehrt wurden. Der Präsident der Handwerkskammer zu Leipzig, Claus Gröhn, überreichte den beiden Geschäftsführern Heike und Frank Kattner auf dem Augustusplatz die Auszeichnungsurkunde.

Betrieb vor 73 Jahren gegründet

„Wir freuen uns über die Anerkennung“, sagte Heike Kattner auf OAZ-Anfrage nach der Auszeichnungsveranstaltung. Meist würden junge Leute über Praktika oder Ferienjobs auf das vor 73 Jahren gegründete Metallbauunternehmen aufmerksam. „Der Berufsnachwuchs wird nach unseren betrieblichen Bedürfnissen ausgebildet, denn das Ziel ist immer, die Lehrlinge nach erfolgreicher Abschlussprüfung zu übernehmen“, so die kaufmännische Geschäftsführerin. Derzeit werden zwei Fachkräfte Metalltechnik, ein Konstruktionsmechaniker und ein Bachelor für Maschinenbau (an der Berufsakademie Riesa) ausgebildet.

Anzeige

Auf Herstellung von Fluchttreppen spezialisiert

Das Geschäft brummt aktuell in dem Betrieb mit insgesamt 35 Beschäftigten, der sich auf die Herstellung von Fluchttreppen spezialisiert hat. In jüngster Vergangenheit wurde die Werkhalle mit einer Bohr-Säge-Anlage, einer Abkantpresse und einer Plasmaschneid-Anlage ausgestattet, die über Computer gesteuert werden. Doch nun platzt die Halle aus den Nähten, Maschinenpark und Produktion sollen deshalb räumlich getrennt werden. Wahrscheinlich im nächsten Jahr ist am jetzigen Standort ein weiterer Hallenneubau geplant – mit bis zu 1000 Quadratmeter Fläche. Kostenpunkt: etwa eine Million Euro.

Weitere LVZ+ Artikel

Julian Otto macht Lehre Spaß

Julian Otto ist einer der vier Lehrlinge, die derzeit bei Kattner ausgebildet werden. Der 20-jährige Bornaer (Gemeinde Liebschützberg) lernt Konstruktionsmechaniker und möchte nach seiner Abschlussprüfung im Februar nächsten Jahres in seinem Lehrbetrieb weiter arbeiten. „Mir macht das Spaß, ich könnte nicht im Büro sitzen. Der Beruf ist vielfältig – ich baue Geländer, Treppen oder Türen“, begründet er seine Berufswahl.

Noch mehr als 250 freie Ausbildungsplätze

In den neun, am Sonnabend ausgezeichneten Betrieben werden 45 junge Leute ausgebildet. Laut Handwerkskammer haben allein in diesem Jahr neun Lehrlinge ihre Lehre begonnen. Sie gehören zu den 1214 Berufsanfängern, die sich bis zum 31. August in der Region Leipzig für den Berufsweg im Handwerk entschieden haben. „Für Kurzentschlossene bieten die Handwerksbetriebe der Region Leipzig noch mehr als 250 freie Ausbildungsplätze in 49 Berufen“, so Pressesprecherin Andrea Wolter.

Lehrstellenbörse der Handwerkskammer: hwk-leipzig.de/lehrstellen

Von Frank Hörügel