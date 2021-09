Oschatzer Fliegerfest punktet mit Vielfalt und viel Platz im zweiten Corona-Veranstaltungssommer

Oschatz

Robinson Crusoe wartete in Daniel Dafoes Roman auf Freitag, der Oschatzer Fliegerclub am Wochenende auf Sonntag – und besseres Wetter. Die Bedingungen für Gäste- und Kunstflüge waren beim Fliegerfest am Sonnabend nicht ideal, der zweite Tag versprach besser zu werden. Am Sonnabend waren auf nur wenigen hundert Metern Höhe bereits Wolken im Weg. Für sicheren Kunstflug bedarf es keine Wolken bis 1200 Meter Höhe. Aufmerksamkeit erregt die Veranstaltung immer schon dadurch, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung an der Staatsstraße auf 30 Stundenkilometer gesenkt ist.

Immer an der frischen Luft

Vereinsvorsitzender Roland Marsch freut sich, dass die Flieger im 31. Jahr des Betriebs auf den Flugplatz Oschatz und im zweiten Pandemiejahr fast ohne Auflagen feiern können. „Wir haben ein Hygienekonzept eingereicht, obwohl es nicht nötig gewesen wäre – aber wir wollten auf Nummer Sicher gehen. Nun ist Kontaktnachverfolgung und Maskenpflicht für Gäste in geschlossenen Fliegern vorgeschrieben – und damit können wir sehr gut leben“, sagt er. Ihm sei es wichtig, die Menschen aus der Lethargie der vergangenen Monate zu holen. „Bei uns ist alles draußen, der Hangar ist dicht. Wir nehmen keinen Eintritt, kassieren keine Parkgebühren und freuen uns, wenn die Menschen das Angebot annehmen“. Gerne hätte er das bereits im vergangenen Jahr fällig Jubiläum 30 Jahre Flugbetrieb groß nachgeholt. Doch die Bedingungen geben es noch nicht her.

Der im vergangenen Jahr neue angeschaffte Kunststoff-Doppelsitzer. Quelle: Christian Kunze

Marsch freut sich, dass neben zahlreichen Oschatzern und Fliegerfreunden aus der Partnerstadt Blomberg auch Modellflugzeugbauer und -flieger mit von der Partie sind. „Sie sind zum insgesamt dritten Mal hier und haben dieses Mal noch mehr Modelle mit als vergangenes Jahr“. Federführend sind Felix Kirves aus Saalfeld und Tomy Kupke aus Senftenberg. „Uns eint das Hobby, wir sehen uns nur wenige Male im Jahr auf Veranstaltungen wie dieser“, sagt Felix. Die Freude ist bei beiden groß, waren Termine dieser Art zuletzt doch sehr rar gesät. „Während der Lockdowns ist jeder seinem Hobby stillen Kämmerlein oder allein nachgegangen. Nun können wir uns endlich wieder präsentieren“, so der 32-Jährige. Ihren ersten Besuch in Oschatz hatten sie beim Airea24-Festival, dem Mix aus Musik und Fliegerfest, auf die Beine gestellt von Steven Dornbusch in der Zeit vor Corona.

Gutschein eingelöst

Der Unterschied zu Modelleisenbahnern, sagt Tomy Kupke über sein Hobby, ist, dass die Modellflieger und -bauer „nicht nur drinnen hocken und ihre Exponate im Kreis fahren lassen. Wir sind fast immer an der frischen Luft. Es gibt für jeden Geschmack die richtigen Modelle, da wird jeder fündig. Und es sind be weitem nicht alle gleich. Manche fliegen lieber, ander tüfteln und basteln dafür mehr“, beschreibt er. Für seinen Mitstreiter Felix ist die Sache klar. „Ich will meine Flieger so oft wie möglich in die Luft bringen, das ist Bauen ein notwendiges Übel“.

Wer das Angebot des Gästefluges nicht in Anspruch nehmen konnte oder wollte oder ein Geschenk für einen Anderen suchte, war mit Gutscheinen gut beraten. Jene konnten am Wochenende erworben oder eingelöst werden. Dieter Holz aus Wermsdorf bekam zum 50. Geburtstag einen Flug geschenkt. Zusammen mit Frau und Tochter besuchte er das Fliegerfest „um sich zunächst einmal über die Gegebenheiten für so einen Flug zu informieren. Man will ja nicht einfach so drauf los machen“, sagt er.

Von Christian Kunze