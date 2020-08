Oschatzer Fliegerfest steigt am Wochenende

Oschatz

Hoch hinaus geht es für Oschatzer und Gäste am kommenden Wochenende. Der 5. und 6. September wird in diesem Jahr Termin für das klassische Fliegerfest des Oschatzer Fliegerclubs. „Wir freuen uns, dass wir in Zusammenarbeit mit allen Behörden von Ordnungsamt über Gesundheitsamt bis hin zur Luftaufsicht die Durchführung sicher stellen können“, sagt Roland Marsch.

Flugbetrieb an beiden Tagen

Da die Veranstaltung unter freiem Himmel stattfindet, gibt es nur Weniges zu beachten. „Wir freuen uns, dass der reguläre Flugbetrieb an beiden Tagen möglich ist. Dabei geht auch unser neu angeschaffter Kunststoff-Doppelsitzer erstmals in Betrieb“.

Anstatt der in den vergangenen Jahren üblichen Parkplatzgebühr wird ein Eintrittspreis von einem Euro für jeden Besucher fällig. „Das hilft uns dabei, die Menschen zu zählen.“ Kinder bis 12 Jahre zahlen keinen Eintritt. Ebenfalls unumgänglich ist das Ausfüllen eines Kontaktformulars. „Die Daten werden nach zehn Tagen wieder vernichtet und ausschließlich im Falle einer im Nachhinein möglichen Corona-Infektion relevant. Im Übrigen bitten wir darum, all jene, die Symptome aufweisen, auf einen Besuch zu verzichten“, so Marsch.

Gastronomische Versorgung wird geboten

Die gastronomische Versorgung am Wochenende übernimmt der Gastroservice Selle – und damit ein echter Profi. „Für die Kinder gibt es am Sonntag Eis – als Entschädigung dafür, dass Karussell und Hüpfburg leider nicht aufgebaut werden dürfen.“ Der Fliegerclub Oschatz freut sich, die Veranstaltung kurzfristig auf die Beine stellen zu können. Roland Marsch weist darauf hin, dass das Fest bei Schlechtwetter wegen des Freiluftcharakters nicht stattfinden kann.

Flugplatz Oschatz, Fliegerfest, 5./6. September, 10 bis 18 Uhr

Von Christian Kunze