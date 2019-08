Oschatz

Zu den Schulanfängern, denen die Verkehrswacht Oschatz dieser Tage besondere Aufmerksamkeit schenkt, gehören auch die Kinder geflohener Familien. Gemeinsam mit Eltern und Verwandten besuchten sie jetzt den Verkehrsgarten in Oschatz. Dort hatte die Verkehrswacht Lektionen in Theorie und Praxis zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr vorbereitet. Im Fokus stand dabei das Fahrrad als Verkehrsmittel.

Polizei und Verkehrswacht als Partner

Initiiert hatte den Kurs die Kommunale Integrationskoordinatorin des Landratsamtes Nordsachsen in Oschatz, Sandra Aleckner. Ihren Angaben zufolge nahmen an der Schulung zehn Menschen aus Georgien, acht aus Venezuela, sieben aus Afghanistan und zwei aus dem Libanon teil.Bereits im vergangenen Jahr gab es ein solches Angebot, damals nahmen deutlich mehr Menschen daran teil. Begleitet wurden die Interessenten von zwei Dolmetschern. Jene hatten jedoch nur wenig vor Ort zu tun, und wenn, dann vor allem mit den Erwachsenen. „Den Kindern fällt das Erlernen der deutschen Sprache deutlich leichter. Sie werden in der Schule täglich damit konfrontiert. Und so erlebe ich oft, dass die Kleinen hier den Großen etwas beibringen“, so Aleckner.

Eveline Moser von der Verkehrswacht hilft beim Überwinden der Hindernisse. Quelle: Christian Kunze

Andreas Neumann, Mitglied der Verkehrswacht, oblag dieses Mal das Vermitteln der richtigen Fahrweise, der Regeln und Vorschriften. Welches Schild bedeutet was, welche Schritte sind beim Linksabbiegen zu beachten und wie verhalte ich mich, wenn andere Verkehrsteilnehmer mit dem Auto oder zu Fuß kommen. Auf einem separaten Parcours testeten die Flüchtlinge das richtige Fahrverhalten und die Handhabung der Räder. All das sind Bausteine einer gelungenen Integration, die mit Hilfe der ehrenamtlichen Arbeit und der Präventionsarbeit der Polizei in Oschatz geschultert wird.

Kooperation mit Soziokulturzentrum E-Werk

Die Kinder und Jugendlichen besuchen die erste, zweite, siebente oder neunte Schulklasse und leben mit ihren Eltern allesamt in Wohnungen. Aus den Gemeinschaftsunterkünften seien keine Asylbewerber im Kurs dabei. Zu deren Alltag gehört der Weg in die Schule, zum Einkaufen, zu Behörden oder anderen Integrationsangeboten. Das Fahrrad habe sich dabei als praktisches Fortbewegungsmittel erwiesen. Einige der Geflohenen brachten zum Lehrgang Anfang dieser Woche ihre eigenen Fahrräder mit, die sie in der Selbsthilfewerkstatt des soziokulturellen Zentrums E-Werk selbst zusammengebaut, gewartet oder repariert hatten. „Mit Thomas Konopka, der die Werkstatt koordiniert hat, gab es dort einen festen Ansprechpartner. Die Werkstatt ist eine gute Ergänzung zu den weiteren Angeboten“, freut sich Aleckner.

Von Christian Kunze