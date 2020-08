Oschatzer Flugplatz-Zumba bringt 2210 Euro für krebskranke Kinder

Oschatz

Zwischen zwei Familienfeiern schiebt sie ein Zumba-Wochenende ein: Eigentlich unterrichtet Cindy Rosenkranz in Österreich Grundschüler. Jetzt, in den Ferien, besucht die ehemalige Oschatzerin ihre Heimat und unterstützt Ulrike Kühne und Stephanie Köchel.

Fast 6000 Euro sind bereits im Spendentopf

Das Trio lizenzierter Zumba-Trainerinnen heizte am Sonnabend und Sonntag den vorwiegend weiblichen Teilnehmern am Flugplatz ein, denen es bei um die 30 Grad noch nicht warm genug war. Tanzen, schwitzen und bewegen für den guten Zweck hieße es in Kooperation mit dem Kochtempel Stauchitz, dem Fliegerclub Oschatz und DJ Flooo alias Florian Philipp sowie Eventausstatter Dennis Thomas. „Kochtempel“-Inhaber Marko Ulrich und Philipp initiierten die Spendenaktion zugunsten der Stiftung für krebskranke Kinder in Leipzig. „Wir haben beide unabhängig voneinander früher schon für Initiativen in unserer Nachbarschaft gespendet, jetzt ist etwas größeres daraus geworden“, berichtet Philipp. Hauptaktion ist die Verlosung eines Partyabends mit Essen, Musik und Programm, an der man per Spendenlos teilnehmen kann. „Das ganze läuft noch bis Ende September. Wir haben bereits knapp 6000 Euro zusammen und hoffen, dass daraus 20 000 Euro werden“, sagt der DJ.

Die Benefiz-Veranstaltung ist eine der wenigen, die aufgrund eines genehmigten Hygienekonzepts durchgeführt werden. Quelle: Christian Kunze

Musik, Essen, Bewegung und die Möglichkeit einen Flug über Oschatz zu erleben – all das kam am Wochenende am Flugplatz zusammen. Alle Einnahmen des Wochenendes kommen in vollem Umfang der Stiftung zugute. Nach Kassensturz am Sonntagnachmittag waren das insgesamt 2210 Euro. Das Hygienekonzept der Sportveranstaltung ließ bis zu 1000 Teilnehmer zu. Gekommen waren an beiden Tagen zusammengerechnet 194. Der allseits bekannte Mindestabstand war bei den Fitnesseinheiten eingehalten, der Platz unter freiem Himmel gab das problemlos her.

Eintrittsgeld gespendet

Mit zum Erfolg beigetragen hat Teilnehmerin Julia Heinrich aus Luppa. Sie stiftete – wie alle anderen Teilnehmer auch – ihr Eintrittsgeld in Höhe von fünf Euro, andere noch etwas mehr. Für sie ist es die erste Berührung mit dem Zumbasport. „Vor der Geburt meiner Tochter bin ich viel gelaufen und habe Krafttraining im Fitnessstudio gemacht. Nun ist die Kleine rund ein Jahr alt und ich suchte etwas, um langsam wieder regelmäßig Sport zu machen – da wurde ich hier fündig und probiere nun etwas Neues. Es ist toll, dass ich darüber hinaus noch einen guten Zweck unterstützen kann“, so die 30-Jährige.

Von Christian Kunze