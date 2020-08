Oschatzer Flugplatz wird Schauplatz für Benefiz-Zumba-Wochenende

Oschatz

Sommer 2020: Ganz Deutschland ist durch Corona gelähmt. Ganz Deutschland? Nein – in Oschatz sorgt eine Gruppe Engagierter für Bewegung – und hat dabei noch die Unterstützung Anderer im Blick! „Zumba für den guten Zweck“ heißt es am kommenden Wochenende auf dem Flugplatz in Oschatz.

Viele Unterstützer

Seit einigen Jahren schon lädt die lizenzierte Zumba-Trainerin Ulrike Kühne ihre Kursteilnehmer für den Fitnesssport in den Sommermonaten auf den Flugplatz ein. „Während der Ferien sind die Hallen geschlossen“, nennt sie den Hintergrund. Dieser Alternative kann sie inzwischen auch etwas positives abgewinnen. „Die Kulisse mit dem Collm im Hintergrund ist einfach toll“. Die besondere Atmosphäre war es wohl auch, die sie mit weiteren jungen Akteuren dazu brachte, in diesem Sommer etwas Besonderes auf die Beine zu stellen. Zusammen mit Marko Ullrich, Inhaber des Restaurant „Kochtempel“ in Stauchitz, dem Oschatzer Event-Ausstatter Dennis Thomas und Florian Philipp alias „DJ Flood“ steigt Sonnabend und Sonntag die Sportveranstaltung der anderen Art.

Programm Sonnabend, 15. August: 16 Uhr und 17 Uhr je ein Zumba-Workshop 18 Uhr: Strong by Zumba Sonntag, 16. August: 10 Uhr: Strong by Zumba 11 Uhr und 12 Uhr je ein Zumba-Workshop Eintritt: 5 Euro pro Teilnehmer. Diese und weitere Einnahmen kommen vollumfänglich der Leipziger Stiftung für krebskranke Kinder zugute. Parkplätze und Toiletten sind am Oschatzer Flugplatz vorhanden, allerdings keine Duschen.

Die Einnahmen der beiden Tage kommen in Gänze der Leipziger Stiftung für krebskranke Kinder zugute. Marko Ullrich und Florian Philipp haben bereits im Vorfeld eine Aktion zugunsten der Stiftung initiiert, bei der gegen eine Spende von zehn Euro ein Abend mit Essen, Musik und Animation verlost wird. Nun kommen noch die Einnahmen des Zumba-Wochenendes hinzu. Solidarität war in den vergangenen Wochen besonders groß geschrieben – und ist es noch immer. Somit wundert es auch nicht, dass weitere Mitstreiter gefunden werden konnten. Dazu gehören die beiden weiteren lizenzierten Zumba-Trainerinnen Stephanie Köchel und Cindy Rosenkranz. Auch Ulrike Kühnes Arbeitskollegen wirken mit.

Zumba am Flugplatz Oschatz Quelle: Katrin Hanel

Eine solche Veranstaltung unter den aktuell geltenden Hygienevorschriften durchzuführen, bedurfte eines weiteren Aufwandes. „Um so mehr freut es mich, dass unsere Idee die Behörden überzeugt hat und wir grünes Licht bekommen haben“, so Kühne. Kräftig mitgewirkt habe dabei Roland Marsch vom Fliegerclub Oschatz. „Er stellt uns das Areal zur Verfügung, hat diverse Genehmigungen dafür eingeholt und erreicht, dass der Fliegerclub Oschatz an beiden Tagen auch seinen Flugbetrieb für Interessierte bietet“.

Hygiene ist gewährleistet

Einziger Wermutstropfen: Für die jüngsten Besucher waren eine Hüpfburg und ein Karussell geplant. Diese hat jedoch das Gesundheitsamt nicht genehmigt. Wesentlich am Gelingen beteiligt sind neben der Gastronomie aus Stauchitz und der Musik von DJ Flood die Gaststätte Santorini, die die Gema-Gebühren übernimmt sowie das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) aus Riesa. „Von dort bekommen wir Mundschutz und Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt“, freut sich Ulrike Kühne.

Von Christian Kunze