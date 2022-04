Oschatzer Förderverein sucht Helfer für den „Vertikalen Garten“

Oschatz

Erst vor zwei Wochen hatte der Oschatzer Förderverein Landesgartenschau Oschatz 2006 zu einem Arbeitseinsatz in den Oschatz-Park aufgerufen. Jetzt startet der Verein einen zweiten Aufruf zu einem nächsten Einsatz. „Ja. Das ist schon ungewöhnlich, dass wir nach so einer so kurzen Zeit noch einmal um Unterstützung bei einem Arbeitseinsatz bitten. Aber in Vorbereitung auf die Kleine Gartenschau im Juni fallen einfach mehr Arbeiten an, als in anderen Jahren“, sagt Holger Mucke, der sich schon seit vielen Jahren im Förderverein engagiert.

Am kommenden Sonnabend wollen die Helfer vor allem den „Vertikalen Garten“ auf Vordermann bringen. „Der „Vertikale Garten“ mit seinen etwa fünf Meter hohen bepflanzbaren Säulen ist so etwas wie unser Patenprojekt“, schildert Mucke. Der „Vertikale Garten“ gehörte zu den Höhepunkten der Landesgartenschau 2006, ist aber in der Unterhaltung sehr pflegeintensiv. In den Säulen befinden sich Pflanzmulden, die regelmäßig mit frischer Erde für Blühpflanzen gefüllt werden müssen. „Die Arbeit stehen jetzt am kommenden Sonnabend an“, erklärt er.

Verein Lockt Helfer mit einem Imbiss

Er und die Mitglieder des Fördervereins freuen sich über tatkräftige Unterstützung aus der Bevölkerung. „Natürlich sind unsere eigenen Mitglieder immer gern mit dabei. Aber wir haben beispielsweise beim vergangenen Arbeitseinsatz gemerkt, dass es auch viele Leute gibt, die uns gern unterstützen wollen“, freut sich Mucke auf erneut viele aktive Gartenfreunde.

Zweite Frühjahrsaktion im Oschatz-Park: am 9. April von 9 bis 12 Uhr. Treffpunkt: Haupteingang. Wer zu Hause noch ein Stück Dachrinne oder Abflussrohr circa 50 Zentimeter groß und einen alten Eimer hat, sollte beides bitte zur Aktion einfach mitbringen. Nach getaner Arbeit gibt es wieder einen kleinen Imbiss.

Von Hagen Rösner