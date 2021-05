Oschatzer Freibad öffnet am 1. Juni: Wasser 20 Grad warm

Oschatz

„Endlich“, sagt Uta Moritz. Endlich kann die Geschäftsführerin der Oschatzer Freizeitstätten GmbH das Oschatzer Freibad aufschließen. Normalerweise wäre das schon Mitte Mai passiert. Doch wegen des Lockdowns musste die Baderöffnung auf den 1. Juni verschoben werden.

Bahnen im Döllnitzbecken

Täglich von 12 bis 18 Uhr können die Badegäste ihre 25-Meter-Bahnen im Döllnitzbecken ziehen, vom Turm springen (Ein-Meter- und Drei-Meter-Brett), rutschen oder Beachvolleyball spielen. Der Imbiss hat geöffnet.

Wellnessbereich offen

Auch der hauseigene Wellnessbereich kann wieder genutzt werden. Gäste des Freibades und von außerhalb können sich hier zum Beispiel massieren lassen, müssen sich aber vorher anmelden (Tel. 03435/976240).

Wasser 20 Grad warm

„20 Grad Celsius“, sagt Kathrin Kay und zeigt auf die Anzeigetafel mit den aktuellen Wasser- und Außentemperaturen. Die neue Platsch-Objektleiterin erklärt die relativ hohe Wassertemperatur damit, dass die Becken mit Solarenergie geheizt werden.

Maximal 200 Gäste dürfen sich gleichzeitig im Freibad aufhalten, das über den Platsch-Eingang, Berufsschulstraße betreten werden kann. Rein darf nur, wer einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorlegen kann, genesen oder vollständig geimpft ist. Wer sich das Ausfüllen der Zettel für die Kontaktnachverfolgung sparen will, kann einen QR-Code über seine Corona-Warn-App einscannen.

Teststation vor Badeingang

Am Montag wurde zudem vor dem Badeingang eine Teststation aufgebaut, in der sich die Gäste unter Aufsicht eines Badmitarbeiters mit selbst mitgebrachten Sets testen können. Zum Kindertag am 1. Juni können sich alle Kinder bis zwölf Jahre, die das Freibad besuchen möchten, kostenlos testen lassen. „Die Kosten für die Tests übernimmt an diesem Tag die Stadt Oschatz und wünscht allen Kindern einen erlebnisreichen Kindertag in unserem Freibad“, sagt Geschäftsführerin Moritz.

Saunen eventuell am 14. Mai offen

Und wie geht es mit dem überdachten Teil des Platsch, den Saunen und der Kegelbahn weiter? „Im Moment dürfen wir hier noch nicht öffnen und hoffen, dass das ab dem 14. Juni möglich sein wird“, sagt die Freizeitstätten-Geschäftsführerin.

Anmeldungen fürs Jugendcamp

Das Europäische Jugendcamp neben dem Platsch mit sechs Bungalows und der Campingplatz (Caravan-Stellflächen stehen auf dem Parkplatz Grenzstraße separat ganzjährig bereit) eröffnet ebenfalls am 1. Juni – allerdings noch mit Einschränkungen. In den Bungalows dürfen aktuell nur Geschäftsreisende schlafen. Und Touristen, die hier in ihren Caravans übernachten möchten, dürfen die Gemeinschaftseinrichtungen wie Sanitäranlagen und Küche noch nicht nutzen. Davon lassen sich eingefleischte Caravan-Fans jedoch nicht abschrecken. „Die ersten Anmeldungen gibt es schon“, freut sich Claudia Werner von der Freizeitstätten GmbH.

Von Frank Hörügel