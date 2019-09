Oschatzer „Freiluftwarenhaus“ lädt zum Bummeln und Schwatzen ein

Oschatz

Die Bandbreite dessen, was man zweimal im Jahr beim Trödelmarkt zu sehen bekommt ist breit und bunt. Da gibt es frisch abgelegtes und älteres Spielzeug, Haushaltshelfer von gestern und heute, Bücher, Schallplatten, Werkzeug... Es ist ein bisschen wie ein Warenhaus. Mit dem Unterschied, dass niemand die Garantie für ein volles Sortiment übernimmt. Gerade dieser Unterschied macht den Reiz aus.

Wer wollte, konnte am Sonnabend an den Ständen von mehr als 100 Händlern nachsehen, ob es dort das lang gesuchte Schnäppchen gab. Oder ob Mann oder Frau zufällig etwas sieht, was spontan den Wunsch nach sofortigem Besitz weckt.

Stöbern auf dem Oschatzer Trödelmarkt. Quelle: Axel Kaminski

Ähnlich überraschend wie für die Besucher ist die Situation für die teils weit angereisten Händler. Was brauchen die Leute diesmal? Und was geht gar nicht?

Wilfried Schubert zum Beispiel hat zu DDR-Zeiten Modelleisenbahnzubehör für die Spur H0 gesammelt. „Einiges habe ich doppelt und dreifach, davon muss man sich einfach mal trennen“, meinte er. Zu seiner Kundschaft gehörten nicht nur Modellbahnfreunde, sondern auch Frank Reichel. „Ich bin Mitropa-Sammler“, erklärte der Wermsdorfer. Neben Geschirr, Besteck und anderem gehören da eben auch Modellbahnwaggons dazu, so dass er und der Oschatzer Taxiunternehmer miteinander ins Geschäft kamen.

Besucher und Händler im Gespräch. Quelle: Axel Kaminski

Genauer als „oft“ kann Caroline Dorow gar sagen, wie viele Male sie schon als Händlerin auf dem Trödelmarkt war. „Wir haben hier an der Promenade schon unseren Stammplatz und machen uns mit Bekannten einen schönen Tag“, erzählt die Oschatzerin. Und wenn dann der Verkauf – vor allem von gebrauchter Kinderbekleidung laufe – umso besser.

„Wiederholungstäter“ sind die meisten, die entlang Promenade, Frongasse und Altoschatzer Straße unterwegs sind – egal ob als Zuschauer, Käufer oder Händler, die „oft“ oder zum zweiten Mal dabei sind. Beste Voraussetzung also dafür, dass der Trödelmarkt am 16. Mai 2020 wieder so gut angenommen wird.

Von Axel Kaminski