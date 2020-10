Oschatzer Freizeit ist coronasicher: Schwitzen und Fechten geht immer!

Oschatz/Mügeln

Die Infektionszahlen steigen und in Oschatz macht die Sauna wieder auf – schweißtreibende Gesundheitsförderung ist erlaubt, mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz natürlich. Die Maskenpflicht gilt aber nicht in der Schwitzstube selbst. Dabei wäre das überhaupt kein Problem, die meisten Saunierenden erkennen sich doch gegenseitig ohnehin nicht am Gesicht.

Idealer Pandemie-Sport

Abstandsregeln helfen bei dem heißen Hobby auch nur bedingt, denn von einer Schweißtröpfcheninfektion habe ich noch nie etwas gehört. Sie können den Anderen auf der Holzbank also saunah kommen, ohne dass etwas zu befürchten wäre. Hitze tötet ohnehin die meisten Erreger ab. Und, so sieht das Hygienekonzept der Oschatzer Freizeitstätten GmbH vor, das Wedeln in der Wärme bleibt verboten. Aerosole werden nicht verteilt, egal womit Sie hätten wedeln wollen.

Anzeige

Wer Sau-Nieren nur vom Metzger kennt und bei Kräutersalzbehandlungen eher an das Rindersteak in der Bratpfanne denkt, dem sei eine andere Sportart empfohlen. Das Fechten, egal ob mit Degen oder Florett, feiert dieser Tage 30 Jahre Neugründung als Verein in Oschatz. Diese Disziplin eignet sich bestens, um in Corona-Zeiten nicht aus der Form zu kommen. Alle Beteiligten tragen dabei ohnehin eine Maske (doppelt hält besser) und der Mindestabstand zum Nächsten ist während des Wettkampfes ebenfalls immer gewährleistet.

Florett und Degen schützen vor Ansteckung

Die Waffen des Fechters eignen sich wunderbar, um Aufkleber zu entfernen. In Mügeln sorgten abgeknibbelte AfD-Sticker jetzt im Stadtrat für Diskussionen. Wer so etwas tut und nicht erwischt werden möchte, sollte sich schützen und besondere Vorkehrungen treffen. Auf keinen Fall darf dabei mit den bloßen Händen gearbeitet werden. Wichtig ist ein Schutz, keine Maske, sondern Handschuhe. Oder aber man geht mit Florett oder Degen vor, um Unliebsames abzukratzen. Das hat zudem den Vorteil, dass man sich bei Hautkontakt mit den blauen Bildchen nicht mit irgendwas ansteckt.

Von Christian Kunze