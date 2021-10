Oschatzer Freizeitstätten GmbH bietet im November Sauna, Gin und Theater

Oschatz

Im November hat das Team der Oschatzer Freizeitstätten GmbH (OFG) im Thomas-Müntzer-Haus sowie im Saunadorf des Platschbades mehrere Veranstaltungen geplant. „Bei allen Veranstaltung gilt die 3G-Regel. Das heißt, nur nachweislich geimpfte, negativ getestete oder genesene Menschen haben Zutritt und die Kontaktdaten werden erhoben“, informiert Claudia Werner vom OFG-Marketing.

Am 4. November ist ab 14 Uhr Tanz-Kaffee für Junggebliebene mit Frank’s Hit Mix in der Stadthalle, einen Tag später ab 19 Uhr ebenda Genießerabend rund um Gin mit Barmeister Sebastian Wachs. Eintrittskarten für den Ginabend sind ausschließlich im Vorverkauf bis 3. November in der Oschatz-Information, Tel. 03435 970142, E-Mail: oschatz-info@oschatz-erleben.de erhältlich.

HoppesHoftheater Quelle: RalfMosmann

Zum nächsten After Work Club mit Live-Musik der Blue Boys sind am 11. November ab 18 Uhr ebenfalls alle Interessenten eingeladen. Die geplante Veranstaltung „Ein Feuerwerk der guten Laune“ im Rahmen der „KulturParkett“-Reihe mit den Zwillingsherzen Claudia und Carmen am 7. November findet nicht statt. „Die Veranstaltung wurde in das Jahr 2022 verlegt“, informiert Werner.

Der 12. November wartet im Saunadorf des Oschatzer Bades mit einer Saunanacht unter dem Motto „Wellness und Gesund“ auf. Beginn ist um 18 Uhr, Ende 23 Uhr. Von 21 bis 23 Uhr ist FKK-Schwimmen möglich. Der Eventzuschlag beträgt drei Euro pro Person. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Vom 17. bis 20. November wird die Stadthalle wieder zum kleinen Schauspielhaus. Die im vergangenen Jahr geschobenen Theatertage werden nachgeholt. Los geht es am Buß- und Bettag mit einem familientauglichen Programm. Ab 15 Uhr sind „Pettersson und Findus“ in einer Inszenierung der Landesbühnen Sachsen zu erleben. Am darauffolgenden Donnerstag heißt es „Auf dünnem Eis“ – die Komödie mit Josephine Hoppe und Carsten Linke ist ein Gastspiel von Hoppes Hoftheater.

Strophe muss sein, Ein kabarettistisches Lyrikprogramm, von Peter Flache und Holger Böhme; mit Peter Flache, in der Regie von Holger Böhme, eine Inszenierung des Theaterkahn Dresden, Quelle: Carsten Nuessler

Freitagabend am 19. November wird es dann speziell. Um 19 Uhr erobern die Improvisationskünstler des Dresdener Ensembles „Yes-oder-Nie!“die Bühne. Ihre Darbietung folgt keinem Drehbuch, die Szenen entstehen durch die Fantasie der Darsteller – und die Vorgaben des Publikums.

Den Abschluss der Theatertage bestreitet Kabarettist Peter Flache am 20.November mit seinem Programm „Strophe muss sein“. Ermöglicht wird der Auftritt durch den Theaterkahn Dresdner Brettl. Beginn ist 19 Uhr. Einzeltickets kosten im Vorverkauf 19,85 Euro, an der Tages- und Abendkasse 21 Euro, Kinder und Schüler zahlen 7,85 Euro bzw. 8 Euro. Ein Kombiticket für alle vier Termine kostet 67,40 Euro.

Tickets für die Veranstaltungen im Müntzer-Haus gibt es in der Oschatz-Information und allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Von Christian Kunze