Oschatz

Pietätlos, kommerziell oder doch angemessen? Der OAZ-Beitrag zur neu konzipierten Führung über den Oschatzer Stadtfriedhof wird, vor allem im Netz, heftig diskutiert. Gegner stört vor allem, dass der Ort des Gedenkens und Trauerns für touristische Zwecke genutzt wird, ferner steht der Vorwurf der Kommerzialisierung des Areals im Raum.

Friedhofsordnung ist maßgebend

„Ich hoffe, das noch mal drüber nachgedacht wird, vor allem wie sich Angehörige fühlen, die vielleicht gerade erst jemanden verloren haben und dort sind, um zu trauern. Und nebenan sollen Leute unterhalten werden. Ich möchte auch meine Ruhe haben, wenn ich bei meinem Bruder auf dem Friedhof bin, selbst meine kleine Schwester weiß, dass man auf dem Friedhof leise ist, damit andere traurig sein können“, meint etwa Franziska Schubert. Sie findet das neue Angebot respektlos. Sie glaubt, dass auch weitere Angehörige Verstorbener davon nicht begeistert sind. Sabine Schroeter meint gar, die Führung, sei eine Dienstleistung und verstoße als solche gegen die geltende Oschatzer Friedhofsordnung. Ein Blick in selbige zeigt aber, dass Ausnahmen im Einzelfall oder dauerhaft möglich sind und von der Friedhofsverwaltung erteilt werden.

Kein Massentourismus

Für die Betriebsleiterin des Eigenbetriebs Oschatzer Kultureinrichtungen, Uta Moritz, ist es wie für das Team selbstverständlich, dass für geführte Rundgänge auf Friedhöfen besondere Regeln gelten. „Uns ist bewusst, dass auf jene, die Grabstellen pflegen und den Friedhof als Ort des Gedenkens wählen, Rücksicht zu nehmen ist. Das Team, welches die Führung konzipiert hat, arbeitete eng mit der Friedhofsverwaltung zusammen und steht auch weiter mit ihr in Kontakt. Es wurde genau abgestimmt, was möglich ist und was nicht“, erklärte sie auf Nachfrage.

Friedhöfe als Orte für touristische Führungen – diese Idee gefällt nicht jedem. Quelle: Jens Paul Taubert

Dazu zähle, dass die ausschließlich auf Voranmeldung durchgeführten Führungen nur innerhalb eines begrenzten Zeitfensters stattfinden. „Damit schließen wir aus, dass sich Trauergesellschaften und Führungsteilnehmer begegnen“, konkretisiert sie. Des Weiteren sei die Führung für kleine Gruppenstärken konzipiert. Und schließlich beinhalte die Route nur ausgewählte Grabstellen, die an besondere Persönlichkeiten und deren Wirken erinnern – keinesfalls werde der gesamte Friedhof zur touristischen Pilgerstätte. Zudem kann im Rahmen der Führung die sonst nicht zugängliche Kirche St. Georg besichtigt werden. Die im 16. Jahrhundert erbaute Kirche mit dem aufwendig restaurierten Altar sei ein besonderes Kleinod.

Ihre Meinung ist gefragt

Ferner breche Oschatz mit dem neuen Angebot kein Tabu. „Wir sind nicht die ersten, die Friedhofsführungen anbieten. Friedhöfe sind besondere Stätten der Kultur- und Stadtgeschichte. Wir freuen uns, dass Mitarbeiterinnen diese Idee konzipiert haben, die unser Angebot bereichert“. Das Team habe im Vorfeld unter anderem an ähnlichen Führungen auf dem Friedhof Jena teilgenommen, um sich ein Bild zu machen, wie dort mit dem sensiblen Thema umgegangen wird. Besonders interessant sei, dass bereits jetzt viele Nachfragen und Anmeldungen zu diesem neuen Führungsangebot vorliegen. „Das dürfte für das engagierte Team der Oschatz-Information eine Bestätigung sein“, so Moritz abschließend.

Finden Sie Führungen auf dem Friedhof pietätlos? Die erste Führung auf dem Friedhof Oschatz ruft Kritiker auf den Plan. Sie fühlen sich in ihrer Trauer gestört. Sind derlei Angebote pietätlos? Ja Nein mir egal Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Finden Sie Führungen auf dem Friedhof pietätlos? Finden Sie Führungen auf dem Friedhof pietätlos? So haben unsere Leser abgestimmt Ja

Nein

mir egal Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Dr. Rüdiger Fikentscher vom Verein für Friedhofskultur in Halle und dem Umland, der seit 2006 Friedhofsführungen auf den Gottesackern der Stadt anbietet, sagt zur Oschatzer Debatte: „Unser Verein betont bewusst das Wort Kultur in seinem Namen. Zu jeder Kultur und Geschichte einer Gesellschaft und Ortschaft gehört die Kultur des Sterbens, der Begräbnisse und des Gedenkens“. Ein Friedhof könne für Hinterbliebene nur für eine bestimmte Zeit ein Ort der Trauer sein, ehe er zu einem Erinnerungs- und Gedenkort wird. „Niemand trauert um jemanden, der vor hundert Jahren verstorben ist. Und das Gedenken muss öffentlich möglich sein“, meint er.

Bisher nur gute Erfahrungen in Halle

Uwe Bornschein führt in Halle über Friedhöfe und ergänzt: „Bei all meinen Führungen habe ich nie negative Rückmeldungen erhalten. Hier und da waren gar Anregungen für Verbesserungen dabei. Gäste interessieren sich in Halle aus unterschiedlichsten Gründen für Friedhofsführungen. Auch sind Anwohner der Gegend, die hier Gräber von Angehörigen besuchen, oft Gäste, weil sie mehr über die Geschichte ihres Friedhofes und die Persönlichkeiten erfahren wollen“. Öfter habe er von Zeitgenossen Anekdoten über Verstorbene, deren Firmen und Erzeugnisse erzählt bekommen. „Viele Gäste können dabei in Erinnerungen schwelgen, weil sie noch wissen, wo sich früher diese oder jene Fabrik, ein Geschäft oder ein Kino befunden haben.“

Von Christian Kunze