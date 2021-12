Oschatz/Collm-Region

Neben dem Einzelhandel ist in Sachsen das Friseurhandwerk von der 2G-Regel betroffen. Im Klartext heißt das, Menschen ohne Impfschutz dürfen diese Leistungen nicht in Anspruch nehmen. Da ist es um so bemerkenswerter, dass ein entsprechendes Unternehmen neue Ziele steckt und umsetzt, etwa die Sanierung einiger Filialen. Die Friseur & Kosmetik GmbH belebt zudem ihr Lehrlingskabinett wieder, nachdem es mehrere Jahre auf Eis lag. „Angebot und Nachfrage sind da“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Robert Blümel (38), der das Ruder in einem nicht gerade einfachen Jahr übernommen hat. Viele Friseurinnen haben in der Gesellschaft, die bisher vor allem mit seiner Mutter Angelika verbunden war, das Handwerk gelernt – und so soll es auch wieder werden.

Kreativität am Arbeitsplatz ausleben

In der Filiale in der Hospitalstraße werden im Moment zwei junge Frauen ausgebildet, perspektivisch sollen es noch mehr werden, stellt Blümel in Aussicht. Mit dem Duo Linda Krause (16) und Jennifer Johanna Schmolke (18) ist der Anfang gemacht. Betriebsleiterin Heike Tappert, der gemeinsam mit Elke Zäppan und Simone Schubert die praktische Ausbildung der „Neuen“ obliegt, hofft, dass mit dieser Initiative an frühere Zeiten angeknüpft werden kann. „Von 2001 bis 2018 haben wir schon einmal erfolgreich im Lehrlingskabinett gearbeitet, in Spitzenzeiten parallel mit zehn bis 15 jungen Menschen “, erinnert sie sich. Danach sei es personell nicht mehr zu stemmen gewesen. Inzwischen hat das Unternehmen in acht Filialen in Oschatz und der Collm-Region wieder über 30 Angestellte – ganz neu im Team ist die langjährige Friseurin Angelika Girke. „Das ermutigt, weiter in die Ausbildung zu gehen“, so Blümel. Für die Lernenden sei nicht zuletzt die unlängst gestiegene Vergütung ein Anreiz, ferner gehen Linda und Jennifer im Februar beim Kräftemessen im bezirksweiten Wettbewerb der Zunft bei der Handwerkskammer Leipzig an den Start.

Linda Krause (links) und Jennifer Johanna Schmolke haben bisher im Salon überwiegend am Modell geübt. Das ist mit der Wiederbelebung des Lehrlingskabinetts vorbei. Quelle: Christian Kunze

Für den Nachwuchs ist es wichtig, nicht nur am Modell zu arbeiten, sondern sich am „lebenden Objekt“ auszuprobieren. Was während der Einschränkungen und pandemiebedingten Schließung der Salons nur im Freundes- oder Familienkreis möglich war, nimmt nun wieder mehr Fahrt auf. Linda Krause, die genau wie Jennifer Johanna Schmolke ihre Ausbildung im September begonnen hat, freut sich, in ihrer Ausbildung einem liebgewonnenen Hobby nachzugehen, bei dem sie ihre kreative Ader ausleben kann. Kunden beraten, ihre eigenen und andere Ideen umsetzen, das gelingt ihr an ihrem Arbeitsplatz, ist die junge Oschatzerin überzeugt – ebenso wie Jennifer Johanna Schmolke. Beide freuen sich darauf, durchzustarten – und haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten mit Masken, Hygieneregeln und anderen Bestimmungen arrangiert, die Ausbildung und Privatleben dominieren.

Für Robert Blümel steht außer Frage, den Corona-Schutz ernst zu nehmen. „Es ist die Grundlage dafür, dass wir weiter arbeiten und Kunden unsere Leistungen anbieten können, denn ein vernünftiger Haarschnitt gehört zum Lebensglück einfach dazu.“ Als geschäftsführender Gesellschafter des Traditionsunternehmens in Oschatz habe er eine Verantwortung seinen Kunden, Angestellten und nicht zuletzt den Auszubildenden gegenüber. „Betriebswirtschaftlich war es ein hartes Jahr mit großen Herausforderungen, aber treue Kunden und engagierte Mitarbeiter lassen positiv in die Zukunft blicken“, sagt er. Der gelernte Kfz-Mechaniker und Immobilienkaufmann hat nach einer Weiterbildung in Mitarbeiterführung den Generationswechsel vollzogen. Neben der Tätigkeiten in seinem eigenen Unternehmen für Verwertung, Vermittlung und Bewertung lenkt er nun die Geschicke der Friseur & Kosmetik GmbH und hofft, dass sich die Situation bald wieder normalisiert.

Von Christian Kunze