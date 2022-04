„Oschatzer Frühlingserwachen“ und der Familientag sind gut besucht

Oschatz

Musik schallte durch die Straßen von Oschatz. Menschen tummelten sich auf dem Alt- und dem Neumarkt. Lachende Gesichter und Freude waren nicht nur bei den Kindern zu erkennen. Ja, es herrschte das typische Aprilwetter. Doch das hielt die Besucher nicht davon ab, den Sonntag beim „Oschatzer Frühlingserwachen“ der Oschatzer Werbegemeinschaft und beim Familientag der Oschatzer Gilde in vollen Zügen zu genießen. Die Kinder zog es meistens zu den Hüpfburgen, die Erwachsenen nutzten die Gelegenheit, auf den Festen ihr Mittagessen zu genießen. Sie konnten nicht nur die beiden Feste erleben, sondern auch einkaufen gehen. Denn einige Läden folgten dem Aufruf, die Türen am Sonntag zu öffnen.

Zur Galerie „Oschatzer Frühlingserwachen“ und der Familientag: So hat Oschatz am Sonntag gefeiert.

„Hier wird wirklich viel geboten“

Mit vor Ort war auch der siebenjährige Oschatzer Milon, der mit seinem Papa bei Bauunternehmer David Pfennig mit Steinen und Lehm ein kleines Bauwerk errichtete. „Ich habe schon gebastelt, war auf dem Karussell und habe am Glücksrad gedreht. Auf die Hüpfburg wollte ich aber nicht“, sagte der Junge. Papa Jens Hanisch hatte vom „Oschatzer Frühlingserwachen“ und dem Familientag über Facebook erfahren und wollte es sich nicht entgehen lassen, mit seinem Kind hinzugehen. „Es wird hier wirklich viel geboten. Jetzt müsste es nur noch ein bisschen wärmer sein. Dennoch ist es sehr schön hier.“

Landrat Kai Emanuel unter den Besuchern

Beim „Frühlingserwachen“ konnte man an den unterschiedlichsten Ständen entspannt die Zeit verbringen. Ob selbst gemachte Speisen oder handgefertigte Kissen und Körbe – überall konnten die Besucher staunen und kaufen. Ein großes Highlight war das Bullenreiten beim Familientag. Hier waren die Kleinsten die Mutigsten und wagten sich auf den stürmischen Stier. Das eingenommene Geld kommt den ukrainischen Geflüchteten in Oschatz zugute. Ebenfalls unter den Besuchern tummelte sich Landrat Kai Emanuel. Überall kam er mit den Teilnehmern und Besuchern ins Gespräch. „Da, wo ich nette Leute treffe, bin ich auch. Das, was hier organisiert wurde ist eine Besonderheit in Oschatz. Wenn sich Menschen ehrenamtlich engagieren und etwas veranstalten, verdient dies hohe Wertschätzung. Es ist eine positive Sache, jetzt, wo wieder Feste möglich sind und sich Menschen treffen können. Man kann spüren, dass die Menschen es genießen, wieder rauszukommen.“

Dass dies der Fall war, sah man den Besuchern an. Die Handwerker und Dienstleister der Gilde stellten beim Familientag auf dem Altmarkt die Kinder und Familien in den Mittelpunkt. Kinderschminken, Jonglage, Hula Hoop, Hüpfburg, Basteln und mehr. Beim „Oschatzer Frühlingserwachen“ auf dem Neumarkt war die Livemusik des Duos Borufka & Hofmann ein echter Anziehungspunkt. Für die Kinderbespaßung wurden unter anderem Hüpfburgen, ein Karussell und ein Traktor aufgefahren. Rundum ein tolles Angebot von der Oschatzer Werbegemeinschaft und der Oschatzer Gilde, die es geschafft haben, Oschatz’ Innenstadt wieder mit Leben zu füllen.

Von Kristin Engel