Oschatzer Galerie-Gespräch widmet sich der Lust und Begeisterung für das Lesen

Kassenbons als Lesezeichen, Geschichten, die man mit ins Bett nimmt, Literatur als Lebensschule – die Welt der Bibliophilen erschließt sich nicht jedem. Am Montag trafen in der Stadthalle drei Buchaffine auf einen, der dagegen hielt: „Leben bietet mehr als lesen“.

Nach zwei Stunden Diskussion, souverän und unterhaltsam moderiert von Günter Staffe, stellten Buchhändlerin Alexandra Roscher, Bibliothekarin Eleonore Reichel, Leserin Ina Wolff und Nicht-Leser Paul Oppermann fest, dass die Schullektüre einen wesentlichen Anteil daran hat, ob jemand später gern zum Buch greift oder nicht. Wer ausschließlich mit „Medea“ oder drögen Monologen aus dem „Faust“ an Klassiker herangeführt wird, dem müssen andere Anreize geboten werden – ohne dabei missionarisch zu werden.

Spagat in der Schule

Deutschlehrerin Heike Kolberg im Publikum signalisierte, dass es ein Spagat sei, den Schülern das zu vermitteln, was der Lehrplan fordert, auf der anderen Seite aber Raum für eigene Interpretationen und damit das Diskutieren und Hinterfragen zu geben – von ergänzenden Werken zur Pflichtlektüre ganz abgesehen.

Für Paul Oppermann, der in seinem 21-jährigen Leben bisher „vielleicht fünf oder sechs Bücher“ gelesen hat, war die jüngste Leseerfahrung der deutsche Tuning-Papst Jean-Pierre Krämer. „Dessen Autobiografie habe ich gelesen, weil ich mich für Technik interessiere. Das heißt aber nicht, dass ich andere zum Schrauben an Motorrädern überrede, nur weil ich es selbst gern tue“.

Leser sind emotionaler

Lesen lebt von Leidenschaft und von Empfehlungen. „Was mir selbst gefällt, das sollen auch andere lesen. Aber wenn Science-Fiction das einzige Genre wäre, müsste ich den Beruf wechseln“, gibt Alexandra Roscher zu. Sprich: Wer sich, wie sie entscheidet, mit Büchern sein Geld zu verdienen, ist bisweilen verdammt, etwas zu lesen, das ihm nicht zusagt – auch die Bestseller.

Ina Wolff machte keinen Hehl daraus, dass ihr am besten Bücher gefallen, bei denen andere die Nase rümpfen. Mangas (japanische Comics), Thriller und Krimis sind ihre Welt – vor allem die von Sebastian Fitzek. Kitsch in Liebesromanen dagegen mag sie gar nicht. Die Schülerin beantwortete in diesem Zusammenhang fast nebenbei die Frage Günter Staffes, warum es deutlich mehr Leserinnen als Leser gibt. „Ich glaube, Frauen sind einfach emotionaler und können sich besser in die Geschichten, deren Charaktere und die Situationen einfühlen“.

Mehr als bloße Unterhaltung

Spannend wurde es dagegen, als Paul Oppermann im Podium und Richard Döring aus dem Publikum darüber stritten, ob es besser sei, Erfahrungen direkt zu machen (und daraus Situationen entstehen, die man im Anschluss dem Rettungssanitäter erklären muss), oder Entscheidungen zu treffen, wie sie literarische Figuren fällten, die man kennt. Bibliothekarin Eleonore Reichel warf an dieser Stelle ein, dass es nicht schaden könne, aus einem Roman zu wissen, was man alles richtig oder falsch machen kann, ehe man es selbst tut – sei es in der Liebe oder anderswo.

Wer Krimis oder Thriller liest, wird nicht automatisch zum Ermittler oder Mörder – aber der Autor nimmt einen mit an den Tatort – das ist es, was Ina Wolff an Büchern schätzt – das Eintauchen in andere Welten. Ob das in ihrer Altersgruppe zur Unterhaltung, zur Weiterbildung oder späteren Berufswahl beitragen könne, sei zweitrangig, so die 17-Jährige.

Lesen ist Inspiration

Hartmut Finger aus Dahlen, der selbst über die Geschichte seiner Heimatstadt und Erinnerungen seines bisherigen Lebens schreibt, hält Lesen für unverzichtbar, um den eigenen Stil zu schulen, eigene Gedanken formulieren oder an bereits Existierendes anknüpfen zu können.Ergo: Lesen ist Inspiration.

