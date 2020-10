Oschatzer Gartenlauben im Visier von Einbrechern

Oschatz

Mit der Zeitumstellung wird es ab Sonntag wieder eine Stunde eher dunkel. Dieben wird es damit erleichtert, unbemerkt in Häuser, Wohnungen und Lauben einzusteigen. Wie sieht es mit Einbrüchen in der Region Oschatz aus? Und wie kann man sich schützen? Zum Tag des Einbruchschutzes am 25. Oktober befragte die OAZ dazu den Leiter des Oschatzer Polizeireviers Jan Müller.

Leiter Polizeirevier Oschatz Jan Müller Quelle: Frank Hörügel

Muss es einen Extra-Tag des Einbruchschutzes geben?

Das ist gerechtfertigt. Andererseits ist der Einbruchschutz tagtägliche Aufgabe, für uns als Polizei in der Prävention.

Müssen die Menschen im Einzugsbereich des Polizeireviers Oschatz generell Angst vor Einbrechern haben?

Angst braucht man nicht zu haben. Sicherlich ist subjektiv immer das Gefühl da: Ich könnte Opfer einer Straftat werden. Aber im Raum Oschatz lebt man sicher. Wenn man die Kriminalstatistik anschaut, sieht man, dass Oschatz nicht so hoch belastet ist. Im Vergleichszeitraum 2019 zu 2018 gab es einen Rückgang von Straftaten um 16,6 Prozent. Das trifft auch auf die Diebstähle zu. Die Zahl einfacher Diebstähle nahm von 232 auf 226 ab und die besonders schwerer Diebstähle wie aus Geschäften, Büros oder Gartenlauben heraus von 259 auf 178.

Wo wird am häufigsten eingebrochen?

Einfamilienhäuser sind bei uns zum Glück kein großes Thema. In der letzten Zeit hatten wir vermehrt Einbrüche in Gartenlauben – das ist saisonal bedingt. Da haben es die Diebe besonders auf Elektrowerkzeuge abgesehen. Alles, was man wieder gewinnbringend abstoßen kann – Handys sind da ganz beliebt – wird bei Einbrüchen mitgenommen.

Gibt es den typischen Einbrecher?

Das zieht sich eigentlich querbeet. Wir hatten im vergangenen Jahr im Raum Mügeln Betriebseinbrüche, die wir auf international agierende Banden zurückführen. Wir haben aber auch den Drogensüchtigen im Zusammenhang mit Beschaffungskriminalität und wir haben die örtlichen Täter, die beschäftigungslos sind und sich durch Straftaten ihren Lebensunterhalt sichern. Das sind oftmals Menschen, die sozial schwach sind, Geld oder Betäubungsmittel brauchen. Und wir haben auch Tätergruppen, die aus angrenzenden Ländern agieren, zum Beispiel beim Kfz-Diebstahl. Wenn man aber die absoluten Zahlen bei uns im Vergleich zu anderen Schutzbereichen betrachtet, dann sind die dermaßen gering. Ich will das nicht verharmlosen – jede Straftat ist eine zuviel. Für Betroffene ist das ganz schlimm.

Haben Sie dazu konkrete Zahlen?

Das sieht man an den sogenannten Häufigkeitszahlen – die Zahl von Straftaten auf 100 000 Einwohner hochgerechnet. Die Stadt Leipzig liegt im Jahr 2019 bei 12 319, Torgau bei 14 802, Delitzsch bei fast 7778 und Oschatz 6468. Uns geht es relativ gut, was die Kriminalität betrifft.

Gibt es seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Revier Oschatz weniger Einbrüche?

Laut unserer Statistik für die ersten drei Quartale 2020 liegen wir bei Diebstählen ein kleines Stück höher als im Vergleichszeitraum 2019. Das darf man aber nicht überbewerten. Wir hatten vor ein paar Jahren hier in Oschatz ein Pärchen, das eine Brieftasche nach der anderen gestohlen hat. Wenn man so geringe Fallzahlen wie in Oschatz hat, dann hat so ein Täterpärchen eine ganz andere Auswirkung auf die Statistik als in der Großstadt. Und wenn man die dann fasst, dann gehen die Diebstahlszahlen merklich zurück. Ein anderes Beispiel: Im Vergleichszeitraum 2020 zu 2019 ist die Zahl der Wohnungseinbrüche um 60 Prozent zurück gegangen. Klingt gut: Aber wir reden hier von 15 Fällen.

Schützen sich die Menschen in der Region Oschatz ausreichend vor Einbrechern und Dieben?

Nein. Das mag bei jedem anders sein. Aber gerade im ländlichen Bereich haben unsere Bürgerpolizisten festgestellt: Ach, siehe, an der Haustür steckt der Schlüssel. Der Eigentümer war im Garten oder auf dem Feld und sagte dann: Hier ist noch nie was passiert. Manche Hauseigentümer schaffen Tatgelegenheiten, die nicht sein müssen. Oder die Tasche am Fahrrad auf dem Friedhof, die nach dem Wasser holen weg ist. Man kann selbst viel dafür tun, um nicht Opfer einer Straftat zu werden.

Was empfehlen Sie zum Schutz vor Einbrechern?

Man kann ruhig die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Anspruch nehmen. Hier erfährt man, was an technischen Sicherungen und an Verhaltensregeln empfohlen wird. Jeder kann auch selbst darauf achten, dass er seine Wertgegenstände sichert oder beim Verlassen des Hauses nicht die Balkon- oder Terrassentür angekippt lässt.

Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Leipzig ist unter der Telefonnummer 0341/9604951 zu erreichen.

Von Frank Hörügel