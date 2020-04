Oschatzer Gartensparte verzeichnet Ansturm

Oschatz

Es ist still im Vereinsheim der Gartenanlage des Vereins Oschatz-Süd, Sparte Erich Billert. Der Vereinsvorsitzende Christoph Senkel erledigt Schreibarbeit – und hat sich dafür einen Helfer engagiert. Für die OAZ hat der langjährige Chef eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte: Das diesjährige 41. Kinder- und Gartenfest, geplant vom 3. bis 5. Juli, fällt aus, wegen der Corona-Krise. „Wir haben uns im Verein lange darüber unterhalten und abgewogen, es gab auch Stimmen, die dafür waren, es durchzuführen. Doch der Sicherheit halber haben wir uns dann doch dagegen entschieden“. Denn, so Senkel, wenn andere Veranstaltungen im gleichen Zeitraum ebenfalls nicht stattfinden, dann gibt es hier womöglich einen immensen Ansturm an Besuchern. „Und das wollen wir nicht riskieren.“

Gärten auf Probe

Einen Ansturm anderer Art erlebt der Senior bereits jetzt: Die Einschränkungen und Auflagen der vergangenen Wochen haben zu einem gestiegenen Interesse an Kleingärten geführt. „Wir haben großen Zulauf. Als alles im März seinen Anfang nahm, dachte ich mir schon, dass die Sparte davon profitieren wird – und so kam es“, sagt er. „Die Leute, die nur eine Neubauwohnung haben, womöglich nur mit kleinem oder gar keinem Balkon, die brauchen jetzt einfach was, wo sie Abwechslung finden“. Um der großen Nachfrage Herr zu werden und auch zwischen denen zu entscheiden, die es ernst meinen und jenen, die keine Verantwortung für eine Parzelle übernehmen wollen, hat der Verein sich für eine Alternative zu sofortiger Pacht entschlossen. „Unentschlossene, die sich gerne in der Natur aufhalten möchten, haben die Möglichkeit, jetzt einen Kleingarten auf Probe nutzen. Der Garten kann unkompliziert am Jahresende wieder zurückgegeben oder gegen einen anderen getauscht werden“, erklärt Senkel.

Christoph Senkel im Vereinsheim. Quelle: Bastian Schröder

Ganz kostenfrei zu haben sind die eigens dafür ausgesuchten Parzellen aber nicht. „Eine Kaution in Höhe des halben Jahrespachtbetrages wird fällig, ebenso wird ein Vertrag geschlossen“, beschreibt er. Wichtig ist dem Vorsitzenden zudem, dass neben Erholung und dem Spaß das Gärtnerische nicht zu kurz kommt. „Ich habe volles Verständnis dafür, dass jetzt zum Beispiel viele junge Familien mit Kindern einfach einen Ort brauchen, an dem sie spielen und sich bewegen können, weil die öffentlichen Plätze dafür ja immer noch geschlossen sind. Allerdings bietet ein Beet auch die ideale Möglichkeit, dem Kind etwas über die Herkunft und den Anbau gesunder Lebensmittel beizubringen.“ Derlei ist auch in der Satzung festgeschrieben, die später einzuhalten ist, wenn man sich endgültig für einen Garten entschieden hat. „Und warum soll ich da jemanden mit lockeren Konditionen ködern, das wäre unfair“, so der Spartenchef.

Radio und Vogelstimmen

Kündigungen habe es in der letzten Zeit zwar auch gegeben, allerdings nur wenige im Verhältnis zu den Neuinteressenten. Gekündigt hätten vielfach ältere Menschen, die ihren Garten schon seit vier oder fast fünf Jahrzehnten haben und nun schlicht zu alt sind, um sich noch darum zu kümmern. „Das trifft insgesamt auf etwa ein Zehntel unserer Mitglieder zu“, schätzt Senkel. Das Gros derjenigen, die hier ein eigenes kleines Paradies zum zurück ziehen haben, sind Familien mit Kindern. Und die sind auch gewillt, nicht nur aus reinem Jux in den Garten zu kommen, sondern hier etwas Bleibendes zu schaffen. Leer stehen derzeit etwa ein Viertel der 258 Gärten bei Billerts. Zu den Probegärten, die jetzt auf der Liste für die Interessenten stehen, zählen jene, die schon längere Zeit leer stehen. „Hier haben die Leute dann die Möglichkeit, sich komplett neu einzubringen.“

Die Gartensparten in Oschatz sind ein Rückzugsort. Quelle: Christian Kunze

Bereits fest entschlossen für einen eigenen neuen Garten haben sich Marianne und Dieter Dittgen aus Oschatz. Beide sind seit kurzem in Rente, wohnen gemeinsam in der Straße der Einheit – und wollen nun in ihrer arbeitsfreien Zeit ein solch kleines Stück Luxus nicht missen. Erfolgreich war die Auswahl erst im zweiten Anlauf, nun sind beide froh, dass es mit einem Garten ganz in der Nähe ihrer Wohnung geklappt hat. Gleich nach Unterschrift des Pachtvertrages griffen sie zu Spaten und Harke, später dann auch zum Rasenmäher. „Natürlich wollen wir wieder Beete anlegen und selber etwas anbauen“, sagt Marianne Dittgen und zeigt auf eine zugewucherte Fläche, auf der das einst möglich war und künftig wieder werden soll. Sie, die jahrelang im öffentlichen Dienst tätig war und er, der zwei Jahrzehnte bundesweit auf Montage fuhr, freuen sich nun auf Abwechslung. Einen Fernseher wollen sie in ihrem Gartenhäuschen nicht, um auf dem Laufenden zu bleiben, genüge ihnen ein Radio. „Das und die Stimmen der zwitschernden Vögel, mehr muss es doch nicht sein“, sagt Dieter Dittgen zufrieden. Im Kundendienst für die VAG Armaturen GmbH in Mannheim war er oft viel draußen unterwegs – und das soll sich nun nicht plötzlich ändern.

Gemeinsames Glück

Gemeinsam zusammen leben sie erst seit kurzem, kennen gelernt haben sie sich allerdings schon früh. „Wir sind zusammen zur Schule gegangen, haben nach dem Abschluss aber verschiedene Wege gewählt, Familien gegründet und unsere Leben gelebt – bis zum Klassentreffen im Jahr 2012, da waren die Bedingungen bei beiden plötzlich anders und wir haben uns neu kennen gelernt“, erzählt Marianne Dittgen. Aus anfänglichen regelmäßigen Besuchen wurde mehr, schließlich zog Dieter aus Dresden nach Oschatz, wo Marianne schon seit 40 Jahren wohnt. Mit der Heirat wurde das gemeinsame neue Glück besiegelt und nun mit einem Stück Grün bei Billerts gekrönt. „Das hätten wir ohnehin vorgehabt auch ohne Corona – und ich denke, damit überstehen wir auch alles, was noch kommt“, meint Dieter Dittgen optimistisch.

Kontakt Christoph Senkel: Telefon 0160 986 05 045, E-Mail: XXLBillert@t-online.de

