Nach den Beschlüssen von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten vom Mittwoch geht ein Aufschrei durch die deutsche Gastronomielandschaft. Der sächsische Dehoga-Hauptgeschäftsführer Alex Klein kündigte „ MDR Aktuell“ gegenüber an, rechtliche Schritte gegen die Zwangsschließung zu prüfen. Auch aus Oschatzer Restaurantbetrieben kommen kritische Stimmen gegen das Verbot, wie eine Umfrage dieser Zeitung offenbart.

„Kein Hoffnungsschimmer “

Der Betreiber der hier ansässigen Gaststätte und Pension „Lindeneck“ befürchtet „herbe Umsatzeinbrüche“. Den Schließungen attestiert er Unverhältnismäßigkeit: „Der Großteil aller Gastronomen hat viel Zeit investiert, den hohen Anforderungen gerecht zu werden. Es wurden Tische auseinandergestellt, Hygieneregeln eingehalten und die Maskenpflicht umgesetzt.“ Dass die Maßnahme nur bis Ende November gelten soll, beruhige ihn wenig. „Es gibt keinen Hoffnungsschimmer“, so der Gastronom. „Ich befürchte, dass sich die Menschen jetzt in den eigenen vier Wänden anstecken und das Weihnachtsgeschäft auch noch ins Wasser fällt.“ Resignation lässt er sich dennoch nicht anmerken: Zusätzlich zu den bereits bestehenden Abhol- und Liefermöglichkeiten soll dieser Service ab kommendem Montag auch abends verfügbar sein.

Hilfen vom Bund

Inhaber Nico vom griechischen Restaurant „ Santorini“ zeigt ebenfalls Unverständnis. „Warum dürfen Friseure öffnen und wir nicht?“, lässt er sich zitieren. Besonders ärgere ihn, dass viel Zeit und Geld investiert wurden, um den Infektionsschutz zu gewährleisten. Auch sein Restaurant bemüht sich um Schadensbegrenzung und bietet einen Abhol- und Lieferservice ab 40 Euro Bestellwert an. Tiefschwarz sieht er dennoch nicht: „Wir stecken den Kopf nicht in den Sand und geben unser Bestes. Wenn die finanzielle Hilfe schnell fließt, können wir das schaffen.“

Betrieben und Solo-Selbstständigen, die von den Schließungen betroffen sind, möchte der Bund eine finanzielle Entschädigung in Form einer außerordentlichen Wirtschaftshilfe zahlen. So sollen Unternehmen Umsatzausfälle im Umfang von bis zu 75 Prozent kompensiert bekommen – Richtwert ist der Umsatz aus dem November 2019.

„ Gastronomie kein Hotspot“

Für Stephan Süß, dem Hoteldirektor vom „Hotel Gasthaus Schwan“, kann der Betrieb in den kommenden Wochen zumindest in Teilen weiterlaufen. „Von Business-Reisenden ist das Hotel in der nächsten Woche noch gut gebucht“, so Süß. Auch an diesem Wochenende könne er noch Privatreisende unterbringen.

Ab Montag ist dies dann nicht mehr möglich: Die Auflagen gestatten nur Reisen zu geschäftlichen Zwecken. Im Restaurant muss er dennoch für einen Monat den Betrieb einstellen. „Ich habe kein Verständnis für die Schließungen“, so der Direktor. „Es ist nicht bewiesen, dass Gastronomie und Hotellerie Hotspots sind.“ Auch der „Schwan“ versucht nun, alternative Konzepte zu entwickeln, um den Gastronomiebetrieb eingeschränkt zu ermöglichen.

Keine Auswirkungen auf Einzelhandel erwartet

Thomas Schupke, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Oschatz, sieht indes keine Auswirkungen auf den hiesigen Einzelhandel. „In der Regel geht der Oschatzer abends essen, wenn die Geschäfte sowieso schon geschlossen sind“, so der Unternehmer und Inhaber der Oschatzer Filiale von „dercomputerladen“ und „derwerbeladen“.

Von Florian Reinke