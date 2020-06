Oschatzer Gastronomie erholt sich nur langsam von Corona-Zwangspause

Oschatz

Aus dem Zapfhahn läuft’s wieder und in der Küche brutzeln die Schnitzel: Am 19. Juni vor vier Wochen durften Sachsens Gaststätten nach der Corona-Zwangspause wieder öffnen. Alles wieder gut?

Aktuelle Dehoga-Umfrage

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga) in Sachsen will am Freitag in Dresden die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage unter sächsischen Gastronomen und Hoteliers vorstellen. So viel steht bereits im vorab fest: Die Lage ist schwierig. Wir haben uns in zwei Oschatzer Gaststätten umgehört, wie die Wirte die Situation einschätzen.

Start ins Ungewisse

Als Wirt Ulf Jungnitz (54) und sein Koch Guido Hauschild (34) am 29. Mai die Gaststätte Lindeneck das erste Mal nach der Corona-Pause wieder aufschlossen, war das ein Start ins Ungewisse. Genau vier Wochen später sagt Jungnitz: „Es läuft schlecht, die Leute haben immer noch Angst.“ Selbst jetzt noch würden für September geplante Familienfeiern storniert. Zwar seien solche Feiern mittlerweile mit bis zu 50 Gästen erlaubt. Doch es gebe keine konkreten Definitionen: Dürfen alle zusammen sitzen? Muss jede Familie getrennt an einem anderen Tisch Platz nehmen? Das sorge für Verunsicherungen. Die Gästezahl sei im Vergleich zum Vorjahr um etwa die Hälfte zurück gegangen.

Öffnungszeiten Biergarten ausgedehnt

Einfach so hinnehmen will das die Lindeneck-Besatzung nicht. Die Öffnungszeiten des neu gestalteten Biergartens wurden auf sieben Tage in der Woche ausgedehnt (bei gutem Wetter). Am Nachmittag ab 14.30 Uhr wird im Biergarten auch Kaffee, Kuchen und Eis serviert. „Wir gehen hier gern mal Eis essen“, sagt Robert Biebert, der es sich hier zusammen mit seiner Frau Cindy und Sohn Lino schmecken lässt.

Endlich die Kumpels wieder treffen

Stammgast Dietmar Richter, der gleich im Nachbareingang des Hauses wohnt, hat die Corona-Zwangspause seiner Gaststätte im Garten verbracht. Als es dann vor vier Wochen im Lindeneck wieder losging, war er froh: „Endlich mal andere Leute und die Kumpels wieder sehen.“

Neben dem Biergarten setzt Wirt Jungnitz als Umsatzbringer auf den neu ins Leben gerufenen Abhol- und Lieferservice von Mittagessen an den Wochentagen. „Das Mittagsgeschäft ist zufriedenstellend, das spricht sich rum“, sagt Koch Hauschild, der nach acht Wochen Kurzarbeit seit dem 1. Juni wieder voll arbeitet. Auch erste Aushilfskräfte seien mittlerweile wieder zurück geholt worden. Wirt Ulf Jungnitz setzt trotz der schwierigen Situation weiter auf Optimismus: „Irgendwann werden mal wieder mehr Leute kommen.“

Durchwachsene Bilanz

Bei Jürgen Pause (64), der die Gaststätte Goldene Höhe in Kleinforst zusammen mit seiner Frau Ines (60) bewirtschaftet, fällt die Bilanz durchwachsen aus. „Am Anfang ist es gut angelaufen, nun hat es sich wieder beruhigt“, sagt der Gastwirt. Die Zahl der Gäste liege unter der vor der Corona-Zeit, sei aber noch vertretbar. Als Konsequenz haben Pauses die Öffnungszeiten auf Freitag und Sonnabend (jeweils ab 17.30 Uhr) und Sonntag (11.30 bis 15 Uhr) reduziert.

Westverwandtschaft befürchtet Ansteckung

Ein weiteres Standbein der Goldenen Höhe sind Familienfeiern. Auch da ist die Bilanz geteilt. „Es gibt welche, die unbedingt feiern wollen. Und es haben aber auch Leute abgemeldet, weil sie Angst haben“, so Pause. Oftmals sei als Grund für die Absage genannt worden, dass die Westverwandtschaft eine Ansteckung mit Corona befürchte. Ein Lichtblick sind die Schulanfangsfeiern. „Da sind wir voll ausgebucht“, freut sich Pause.

Riesengroße Nachfrage nach Livemusik

Sobald das wieder möglich sei, werde in der Goldenen Höhe auch wieder zur Livemusik eingeladen. „Die Nachfrage ist riesengroß, ist ja nirgendwo was los“, sagt Jürgen Pause. Er hofft, dass im September wieder Veranstaltungen mit bis zu 100 Besuchern erlaubt sein werden.

Von Frank Hörügel