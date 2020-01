Oschatzer Gespräch widmet sich dem Radwegenetz der Collm-Region

Oschatz

Mit Schwung ins neue Jahr: Das nächste Oschatzer Gespräch am 28. Januar widmet sich dem Radverkehr. Mit der Gründung einer Arbeitsgruppe aus Stadträten, Vertretern der Verwaltung sowie der Polizei- und der Straßenverkehrsbehörde ist der Anfang gemacht. Zu jenen gesellt sich am 28. Januar noch der Kreisradwegewart. „Gemeinsam wollen wir einen Überblick geben, welche Radwegeverbindungen bereits geplant sind, wie dort der aktuelle Stand ist und wann sie umgesetzt werden“, so Oberbürgermeister Andreas Kretschmar.

Zuarbeit nötig

Weiter soll es um die Anregungen, Fragen, Hinweise und Vorschläge aus der Bevölkerung gehen. „Die Bürger werden überrascht sein, wo überall schon geplant wird. Wir sind aber auch auf die Zuarbeit angewiesen“, so das Stadtoberhaupt. Voraussichtlich wird es dazu Fragebögen geben, kündigt er an. Innerstädtisch könne mittels Beschilderung unkompliziert vieles erreicht werden, etwa die Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrer entgegen der Fahrtrichtung – dort wo es die Straßenbreite erlaubt.

Interessen abwägen

Ohne Probleme ist der Mulde-Elbe-Radweg in Oschatz gebaut worden. Das, betont Kretschmar, ging so schnell, weil es ein rein städtisches Vorhaben war. Überall dort, wo andere Interessenvertreter mit involviert sind, dauere es erfahrungsgemäß länger – vor allem dann, wenn Radwege im Zuge von Straßenbauvorhaben geplant sind oder nachträglich straßenbegleitend gebaut werden sollen. Hinzu kommt, dass zwischen Interessen der Radfahrer und anderer Verkehrsteilnehmer abgewogen werden müsse.

Nutzer liefern Beispiele

Beispiele, die sowohl die Verwaltung als auch die radfahrende Öffentlichkeit auf dem Schirm haben, sind zumeist nicht auf Oschatz begrenzt. So geht es vielfach um Verbindungen zwischen Ortsteilen oder Gemeinden in der Region – etwa entlang der Bundesstraße 6 von Oschatz nach Dahlen und Luppa oder entlang der Staatsstraße 31 von Oschatz nach Mügeln – hier ist schon geplant, allerdings nur bis zum Kreisverkehr hinter Lonnewitz.

Weitere Anregungen aus den sozialen Medien sind die Beleuchtung des Radweges von Oschatz zum Fliegerhorst (da dieser auch von Fußgängern genutzt wird und oft Glas und anderer Müll dort liegt, sei die Beleuchtung am Rad allein nicht ausreichend, heißt es), sowie ein Radweg von Altoschatz oder Kleinforst nach Naundorf.

Oschatz in überregionalem Verein

Bereits im Mai 2019 trat Oschatz der Arbeitsgemeinschaft sächsischer Kommunen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs bei. Sie wurde im März vergangenen Jahres in Bautzen gegründet und will Kommunen zu Fördermöglichkeiten bei Rad- und Fußverkehrsprojekten beraten. Weiterhin stehen fachlicher Austausch und Workshops auf der Agenda. Nicht zuletzt soll es gelingen, Interessen gemeinsam zu vertreten, öffentlichkeitswirksam zu machen und Standardlösungen für besseren Rad- und Fußverkehr zu erlangen.

Kommentar

Von Christian Kunze