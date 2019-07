Er hat in Halle, Freiberg, Dänemark und Singapur studiert und steht kurz vor dem Masterabschluss. Parallel hat Noah Knittel eigene Firmen gegründet. Derzeit ist der 30-Jährige mit einem Team bei einem Start up äußerst erfolgreich, hat viele weitere Pläne und beweist dennoch Bodenbeständigkeit. Das Thema Digitalisierung liegt ihm am Herzen. Ein erfolgreicher Mann, obwohl er Legastheniker ist.