Oschatzer Gilde bekommt 5000 Euro zur Nachwuchs-Förderung vom Freistaat

Hand auf’s Herz: Wie oft haben Sie in den vergangenen Wochen neben Homeoffice und Schulaufgaben mit Kind zu Hause selbst etwas repariert und sich dabei gewünscht, ein Profi würde die Arbeit für Sie erledigen? Um den Nachwuchs für die eigene Branche zu begeistern, engagieren sich die Handwerker und Dienstleister der Oschatzer Gilde in der Region. Diese Bemühungen wurden jetzt mit einem Preisgeld belohnt, um diese Bestrebungen voranzutreiben.

Perspektive im ländlichen Raum

Im Rahmen des Wettbewerbs „Ideen für den ländlichen Raum“ der Zukunftsinitiative „simul+“ des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung erhält die Gilde 5000 Euro. Bei der Videostream-Preisvergabe wartete Annett Biedermann, Inhaberin der Signal-Iduna Versicherungsagentur im Oschatzer Vogtshaus und Gildemitglied, gespannt auf die Verkündung der Preisträger durch den Staatsminister Thomas Schmidt ( CDU). Sie hatte die Gilde angemeldet. Hintergrund ist die tatsächliche Stärkung des ländlichen Raums mit dem hier vertretenen Handwerk. „Eine Ausbildung in der Region eröffnet jungen Menschen perspektivisch, den Lebensmittelpunkt in ihrer Heimat zu wählen und so dem demografischen Wandel abzufedern“.

Prämie für Honorar und Material

Das Programm, welches nun mit dem Preisgeld gefördert wird, stützt sich auf drei Säulen. Da ist zum einen, der schon etablierte Gildetag auf dem Oschatzer Altmarkt, bei dem neben thematischen Beratungen und Informationen auch Werkstätten für die Jüngsten angeboten werden. „Wenn wir auch in diesem Jahr gezwungenermaßen pausieren mussten, gibt uns diese Unterbrechung vielleicht die Möglichkeit, unser vorbereitetes Konzept noch feiner zu gestalten und die Angebote für Kinder und Jugendliche auszubauen“, so Biedermann.

Gildeprojekt an der Werkschule Naundorf Quelle: Axel Kaminski

Der zweite Baustein ist die im Jahr 2018 einmalig in der Oberschule Robert Härtwig aufgeführte Geschichte des hessischen Zimmerermeisters Richard Betz, der Schülern binnen einer Unterrichtsstunde in einem Ein-Mann-Stück seinen Beruf nahe brachte. „Eine geniale Idee, die keine Eintagsfliege bleiben sollte“, sagt Annett Biedermann. Die Gilde möchte hier weiter Verantwortung übernehmen, um diese Idee auch für andere Schulen zu verwirklichen. Das kostet allerdings nicht nur Zeit, sondern auch Geld – Honorare und Fahrtkosten für Herrn Betz können so erstattet werden“, verdeutlicht sie. Oberschul-Leiterin Kerstin Wasiak würde den Zimmermann gern wieder in der Aula sehen. „Er hat authentisch für und mit den Schülern gearbeitet und ihnen auch die Gelegenheit gegeben, Fragen zu stellen“.

Ganztagsangebot in Naundorf

Abgerundet wird die prämierte Projektidee durch ein Ganztagsangebot, das 2019 an der Freien Evangelischen Werkschule in Naundorf gestartet ist. Mehrere Gilde-Vertreter besuchten die Schule und boten praktischen Unterricht unter Anleitung in ihrem Metier. Um das fortzusetzen, ist neben der Zeit mit den Schülern vor allem Material notwendig. Zwar konnten die meisten Handwerker in den vergangenen Wochen ihrer Arbeit nachgehen. Von den Veränderungen durch die Corona-Auflagen waren jedoch auch sie betroffen oder werden es noch sein. An einer Fortführung sei man jedoch interessiert, signalisierte Mitinitiator David Pfennig.

Weitgehend freie Hand bei Antrag

Die Ergebnisse des Ganztagsangebotes können dann wiederum einer breiten Öffentlichkeit beim Gildetag präsentiert werden. Werkschul-Leiterin Heike Bollmann zeigt sich dem aufgeschlossen. „Die Auswertung des ersten Halbjahres war positiv. Manche Schüler waren anfangs skeptisch, wurden dann aber neugierig und waren später mit Begeisterung bei der Sache.“ Das Engagement der Gilde sei eine „wahnsinnige Bereicherung“ des Schulalltags.

Frank Schneider, Fachmann für Bad- Heinzug und Sanitär von der Oschatzer Gilde berät Besucher auf dem Altmarkt Quelle: Christian Kunze

Das Handwerk trägt im ländlichen Raum wesentlich zur Lebensqualität bei – insofern freut sich die Oschatzer Gilde, mit dem Preisgeld des Freistaates eine Idee umzusetzen, bei der sich viele Freiheiten bieten. „Kein strenges Korsett an Vorgaben, keine Fokussierung auf bestimmte Sachverhalte und vor allem ein wirkliches Bekenntnis zur ländlichen Region, welches die aus dem von den Abgeordneten des Landtags im Sächsischen Landeshaushalt beschlossenen und bereitgestellten Mittel zweck- und zielgebunden einsetzt“, resümiert Anja Helbig vom Gilde-Unternehmen Maikirschen&Marketing.

