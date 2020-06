Oschatz

Die einen glauben an Zufälle, andere nicht. Sachsens Staatsminister für Regionalentwicklung Thomas Schmidt ( CDU) meint, Zufälle könne man organisieren. Am Sonnabend übergab er den Mitgliedern der Oschatzer Gilde symbolisch das Preisgeld des Wettbewerbs simul+, mit dem Ideen für den ländlichen Raum unlängst ausgezeichnet worden sind.

Die Gilde, ein Zusammenschluss regionaler Handwerker, bekommt 5000 Euro aus dem Preigeldtopf zur Umsetzung dreier Ideen. Damit soll nicht weniger erreicht werden als die Sicherung des eigenen Nachwuchses. Denn mit Initiativen in der Werkschule Naundorf, beim jährlichen Gildetag auf dem Oschatzer Altmarkt und an weiteren Schulen der Region wollen die Engagierten der Jugend das Handwerk nahe bringen.

Auch ohne Preisgeld aktiv

Der Zusammenschluss als Gilde vor zehn Jahren als „erweiterter Strang“ der Oschatzer Werbegemeinschaft könne ebenso als ein „organisierter Zufall“ gewertet werden, wie die zahlreichen anderen Initiativen, die vom Freistaat ausgezeichnet sind. „Es war uns dabei wichtig, den Bewerbern möglichst viele Freiheiten zu lassen. Das hat sich bewährt und zeigt sich, gerade in jetzigen, durch die Corona-Ereignisse erschwerten Zeiten, als Erfolg“, so der Minister beim Besuch.

Volkmar Schöne, Mitglied der Gilde und Geschäftsführer der Taschupa GmbH in Oschatz, skizzierte die Anfänge und Entwicklung der Gilde-Mannschaft im zurückliegenden Jahrzehnt, die in einer Idee der Stadtverwaltung Oschatz und der Sparkasse fußt und kam zu dem Schluss, dass sie binnen dieses Zeitraums eine Marke geworden sei. „Wir freuen uns natürlich sehr über das Preisgeld, haben aber in der Vergangenheit schon oft bewiesen, dass wir auch etwas anschieben, wenn es dafür nichts zu gewinnen gibt. „Ein solcher Bonus ist jedoch eine gehörige Motivation. Und Motivation schafft neue Möglichkeiten“, so Volkmar Schöne abschließend.

Fortsetzung in neuen Schuljahr

Die geförderten Projekte, eingereicht von Annett Biedermann, wurden schon vor Bekanntwerden des Wettbewerbs ins Leben gerufen und sollen nun, mit sich normalisierendem Betrieb an den Schulen, fortgeführt werden. Spätestens mit Beginn des neuen Schuljahres werde dafür Gelegenheit sein.

