Oschatzer Grünen-Kandidat Denis Korn: Ich habe viel pauschale Verurteilung erlebt

Oschatz

Seit 2019 engagiert sich Denis Korn aus Lonnewitz bei Oschatz für die Grünen. Nach dem Eintritt folgte die Wahl zum Kreissprecher und die Nominierung zum Bundestagsdirektkandidaten für den Landkreis Nordsachsen. Der aufwendige persönliche Wahlkampf unter grüner Flagge mündete am Wahlabend in einer Niederlage. Das musste verdaut werden. Im Interview mit der OAZ spricht Denis Korn jetzt über Enttäuschung, politische Veränderung und seine Zukunft.

Herr Korn, schaut man auf die Kraftstoffpreise und die kommenden Energiepreise, dann sollte man meinen, dass die Grünen die Bundestagswahl gewonnen haben. Was meinen Sie?

Das ist etwas, was mich jetzt noch ärgert. Im vergangenen Wahlkampf ist uns vieles in die Schuhe geschoben worden, auch die Kraftstoffpreise. Die jetzige Preisentwicklung resultiert unter anderem aus den hohen Rohölpreisen und der großen Nachfrage auf dem Weltmarkt. Das ist aber beispielhaft im Wahlkampf gewesen, man hat bewusst Angst vor den Grünen geschürt.

Die Wahl liegt jetzt schon ein paar Wochen zurück. Haben Sie inzwischen das Wahlergebnis verkraftet?

Ja. Ich habe mir natürlich ein anderes Ergebnis für Nordsachsen erhofft. Ich sehe aber auch, das Corona ein großes Thema war, die Menschen polarisiert und bestimmte Parteien dort Stimmen geholt haben. Aber wir müssen in die Zukunft blicken und da wäre ein besseres Wahlergebnis oder auch das Direktmandat wünschenswert gewesen.

Da höre ich jetzt keine Resignation heraus?

Nein, das nicht. Man muss ja erst einmal analysieren, warum die Menschen so wählen, wie sie gewählt haben. Da trifft jeder seine persönliche Wahlentscheidung. Dann lässt sich vielleicht sogar nachvollziehen, warum die Wahl so gelaufen ist. Es gibt eine große Unzufriedenheit in der Bevölkerung, obwohl es äußerlich keinen Grund dafür zu geben scheint. Mich ärgert, dass Sachsen in der Öffentlichkeit jetzt als Nazihochburg dargestellt wird. Abseits davon glaube ich, dass das sächsische Wahlergebnis Auswirkungen im Bereich Tourismus und Fachkräftegewinnung haben wird.

Glauben Sie, dass es bei den Wählern einen Unterschied zwischen Jung und Alt gibt?

Das kann ich mir für unsere ländliche Region nicht vorstellen, wenn ich mir das Ergebnis der U 18-Wahl für die Oschatzer Region anschaue. Da ist im Prinzip das Ergebnis vom Wahlabend schon vorweg genommen worden. Ich glaube eher, dass die Menschen einem verloren geglaubten Sicherheitsgefühl aus alten Tagen nachhängen.

Ist die Wahl jetzt abgehakt?

Na ja. Das Ergebnis hätte besser sein können. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen in der Oschatzer Region gedacht haben: Mit dem Kreuzchen bei der CDU verhindern wir die AfD. Wenn ich es ehrlich reflektiere, dann hätte das Ergebnis bei dem Aufwand, den wir reingesteckt haben, besser sein müssen. Ich war acht Monate non stop im Landkreis unterwegs. Ich bin mit den Leuten ins Gespräch gekommen, obwohl ja immer kritisiert wird, dass Politiker zu wenig Zeit für die Bürger hätten.

War die Wahl eine Materialschlacht?

Ohne Frage ist das Wahlergebnis auch ein Abbild der Materialschlacht, die geliefert wurde. Ich glaube, dass gerade die CDU für Plakate und Großflächenplakate soviel Geld in die Hand genommen hat wie noch nie. Wir hatten allein hier bei mir in Lonnewitz vier Großflächenplakate von der CDU. Wir Grüne hatten im Landkreis gerade einmal 24 Großflächenplakate. Wir hinterfragen trotzdem kritisch, ob wir bei der nächsten Wahl den Aufwand noch einmal betreiben werden.

Und in Nordsachsen gibt es schon ein rot-rot-grünes Bündnis.

Ja. Beim Abhängen der Plakate. Damit in diesem großen Landkreis nicht jeder wieder überall abhängen fährt, haben wir als Grüne, Linke und SPD eine Absprache getroffen, dass wir die Plakate des jeweils anderen mit einsammeln. Das hat auch ganz gut geklappt. Ich habe mir eine Woche Zeit genommen und in vielen Orten mehr oder weniger komplett die Plakate von SPD und Linke noch mitgenommen.

Hat Sie die Wahl verändert?

Ich habe viele Menschen und unterschiedliche Regionen in Nordsachsen kennengelernt. Man versteht dadurch auch viele Zusammenhänge besser. Man bekommt mit, dass viele Menschen Protest wählen. Mein Konzept war, vieles anders, persönlicher, zu machen als andere Kandidaten. Wenn man dann aber merkt, dass der Protest auf sich oder seine Partei abzielt, dann verändert das einen schon. Auch wenn ich daran denke, was ich für Bemerkungen oder Äußerungen über Facebook bekommen habe. Ich habe eine Menge pauschale Verurteilung erlebt.

Wie sehen Sie jetzt ihre politische Zukunft?

Ich bin 2019 bei den Grünen eingetreten, weil ich einmal was für Oschatz und die Region etwas politisch bewirken möchte. Ich sehe aber auch, dass die Partei viele richtige Weichen für die Zukunft stellt, auch wenn das viele Menschen in der Region noch nicht so verstehen. Ich habe schon immer versucht vorauszudenken. Wir haben mit dem Musikhaus Korn in Oschatz schon Internet-Geschäfte gemacht, da haben viele noch gar nicht gewusst, was das Internet ist. An grüner Politik wird kein Weg vorbeigehen. Ich sehe meine Aufgabe darin, als Sprecher für die Grünen in Nordsachsen, den Kreisverband weiter zu entwickeln. Unser Verband wächst stark. Wir haben inzwischen rund einhundert Mitglieder. Wir können grüne Politik nur weiter entwickeln, wenn wir viele Grüne in Stadt- und Gemeinderäten haben. Wir müssen Sympathiewerte sammeln.

Wie sieht es mit einer Kandidatur im kommenden Jahr bei der Landratswahl oder bei der Bürgermeisterwahl aus?

Ich habe nach dem jetzigen Wahlergebnis für mich mitgenommen, dass ich für die Landratswahl ausscheide. Zudem habe ich aktuell als Sprecher genügend Arbeit, so dass ich nicht unbedingt dieses Amt anstrebe. Und bei der Bürgermeisterwahl glaube ich, dass wir in Oschatz mit Andreas Kretschmar einen sehr guten Oberbürgermeister haben. Wenn er wieder antritt, hat er meine vollste Unterstützung. Da brauche ich mich nicht als Gegenkandidat aufzustellen. Sollte er nicht mehr antreten, dann muss man sich die Situation noch einmal genau ansehen.

Von Hagen Rösner