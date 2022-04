Oschatzer Grundschüler mit vollem Einsatz beim Kindersprint

Oschatz

Volle Kraft voraus: Das war die Devise beim Kindersprint am Donnerstag in der Sporthalle der Oschatzer Grundschule Collmblick. Marleen Söhlke war eine von 100 Schülerinnen und Schülern, die sich an der Aktion beteiligt haben.

„Ich mag alles, was mit Rennen zu tun hat“, sagte die Achtjährige, nachdem sie den Parcours mit Slalom und Sprint bewältigt hatte. Die Laufstrecke war mit vielen Lichtschranken ausgestattet. So wurde nicht nur eine Endzeit gemessen, sondern auch Reaktionsfähigkeit, Antrittsschnelligkeit und Pendelvermögen. „Auf diese Art weckt und fördert der Kindersprint die Freude an der Bewegung“, schätzt expika-Vorstandsvorsitzender Matthias Härzschel ein. Der Verein will die Kinder zu mehr Bewegung und einer gesunden Ernährung motivieren. Das sei gerade mit Blick auf den Bewegungsmangel der Kinder wegen der Corona-Pandemie eine Herausforderung für die Schulen. Unterstützt und finanziert wird das Projekt von der Volksbank Riesa, deren Vertreterin Petra Wagner den Kindern eine Sportmaterialkiste zur Pausengestaltung übergab.

Von Frank Hörügel