In den meisten Klassenzimmern des Thomas-Mann-Gymnasiums (TMG) ist das Einzige, was digital läuft, die Wanduhr. Mit diesem überspitzten Bild brachte Schulleiterin Marion Müller den Bedarf an Investitionen in Ausstattung, Programme und Infrastruktur für modernes Lernen auf den Punkt. Die Oschatzer Bildungseinrichtung erhält insgesamt 281 400 Euro aus den Mitteln des Digitalpakts der Bundesregierung. Drei Viertel dieser Summe, also gut 210 000 Euro, fließen in die notwendigen Server, Kabel und drahtlose Netzverbindungen, der Rest in digitale End- und Anzeigegeräte.

Wie stark und womit die Schule im einzelnen ausgerüstet wird, obliegt nicht dem Schulträger. Das Landratsamt stellt lediglich die Weichen, reicht das Geld weiter und unterstützt die Pädagogen bei Fragen, Problemen, Wartung, Pflege und Modernisierung der Technik. Das gilt auch für die Beruflichen Schulzentren und die Förderschulen des Kreises.

Corona verdeutlicht Bedarf

Bereits im April sind die Anträge dafür an die Sächsische Aufbaubank gegangen und Gesamtfördermittel in Höhe von 4,5 Millionen Euro bewilligt – für insgesamt 18 Schulen. Ein Eigenanteil ist nicht zu leisten, die Förderquote liegt bei 100 Prozent. Realisiert werden soll alles bis Ende 2024, am TMG soll es bereits im Oktober soweit sein. Für die Schulleitung ist die Zeitschiene maßgeblich für die Ausstattung mit weiteren, nicht digitalen Lehrmitteln.

Grundlage für die Ausstattung einer jeden Schule ist ein medienpädagogisches Konzept zur Umsetzung der digitalen Revolution im Klassenzimmer. Dabei, so betont Schulleiterin Marion Müller, habe die Corona-Pandemie mit der unfreiwilligen Umstellung auf den Unterricht vom Klassenzimmer in die Haushalte der Schüler in zweifacher Hinsicht geholfen. „Zum einen wurde uns schlagartig bewusst, wie wichtig eine vernünftige Ausstattung ist. Zum anderen konnten wir wirklich herausfinden, wie groß der Bedarf ist, welche Voraussetzungen dafür bereits bestehen und was noch geschaffen werden muss“, sagt sie.

Fortbildung ist Kreissache

Die Abfrage bei allen Schülerinnen und Schülern habe zu Tage gefördert, dass nicht überall ohne weiteres die technischen Bedingungen gewährleisten, digitales Lernen reibungslos anzubieten und durchzuführen. „Da gibt es zum einen Jugendliche, die es wollen und wegen fehlender Infrastruktur nicht in der Lage dazu sind. Andererseits sahen wir uns damit konfrontiert, dass seitens des Elternhauses Vorbehalte gegenüber den modernen Möglichkeiten bestehen und diese strikt abgelehnt werden“, so die Schulleiterin. Damit habe man nicht gerechnet. Um wirklich allen Schülern die gleichen Chancen an der Teilhabe zu garantieren, müssen und werden wir hier Lösungen finden, betont sie. Konkret solle das so gelöst werden, dass diese Jugendlichen in der Schule die Möglichkeit haben, die Technik zu nutzen oder aber sie ihnen leihweise auszuhändigen.

Laut Koalitionsvertrag ist ein Fortbildungsplan für Pädagogen notwendig. Diesen erstellen die Schulen, die Schulträger sollen die Kosten dafür teilweise mittragen. Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos) setzt hier zum einen auf die medienpädagogischen Zentren des Landkreises, zum anderen sind zwei Mitarbeiter seiner Verwaltung explizit als Ansprechpartner für die Schulen da, ergänzt Sven Keyselt, Amtsleiter für Schulen und Bildung in der Landkreisbehörde.

Schulinterner Ansprechpartner

Eine solche Unterstützung sei notwendig, verdeutlicht die stellvertretende Schulleiterin Petra Rochner. Denn die bisher damit betrauten Kollegen könnten diese zusätzliche Aufgabe nicht allein stemmen. Am TMG ist Informatik-Fachlehrer Holger Kielau zudem als „PITKo“ im Einsatz – ausgeschrieben steht das für „Pädagogischer IT-Koordinator“. Geht es um die praktische Umsetzung des Digitalpaktes, laufen bei ihm zunächst schulintern alle Fäden zusammen..

