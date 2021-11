Oschatzer Gymnasium kürt Lese-König

Oschatz

Kannibalen, die keine unschuldigen Menschen fressen, Drachen und andere Fabelwesen oder der ganz normale Alltag mit Tieren und Familie – die Geschichten des diesjährigen Vorlesetages mit Lesewettstreit am Thomas-Mann-Gymnasium waren breit gefächert.

Der Höhepunkt war erneut die Ermittlung des Schulsiegers im Vorlesen aus der Klassenstufe 6, der die Schule beim nächsten Regionalausscheid vertritt und Chanchen auf Bezirks-, Landes-, und Bundesebene hat. Hier hatte Valentin Queißer als einziger Junge die Nase vorn – vor Hannah Zimpel, Luise Dittert und Luise Manke.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es ist gute Tradition, dass zu diesem Termin die Schüler der oberen Klassenstufen gemeinsam mit Neuankömmlingen der Klasse 5 in den unteren Klassenstufen gemeinsam Bücher vorstellen – und somit Lust auf das Lesen wecken oder die Leidenschaft für das Buch fördern. Das gelang dieses Jahr zwar nicht ganz so gemütlich wie üblich mit eingerichteten Leseecken im Schulhaus, sondern regulär wie im Unterricht. Fachleiterin Heike Kolberg freut sich allerdings sehr darüber, dass der Tag in dieser Form stattfinden kann. „Vergangenes Jahr konnte alles nur im virtuellen Raum stattfinden“, erinnerte sie.

Vorjahressiegerin in Jury

Schulsiegerin war damals Jette Dugas. Die Siebtklässlerin bildete gemeinsam mit Franka Petermann aus Klasse 11 die Jury des Vorlesewettbewerbs. Franka besucht seit Jahren schon das Ganztagsangebot „LeseLust“, welches von der ehemaligen Leiterin der Stadtbibliothek, Eleonore Reichel initiiert wurde und bis heute von ihr angeboten wird. Juryvorsitzende Alexandra Roscher sponserte als Buchhändlerin einen Gutschein für den Gewinner des Lesewettbewerbs sowie Gratis-Exemplare für die übrigen Teilnehmer.

Die besten Vorleser aus den vier Klassen des Jahrgangs sechste Klasse traten gegeneinander an, absolvierten dabei einen selbst ausgesuchten Text, stellten das Buch vor, aus dem der Text stammt und lasen vor ihren Mitschülern einen fremden Text vor.

Von Christian Kunze