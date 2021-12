Oschatzer Handwerker macht Diakonie ein Weihnachtsgeschenk

Oschatz

So sicher wie Weihnachten kommt, kann sich die Diakonie Oschatz-Torgau auf die Spende von Steffen Reiche verlassen. Der Oschatzer, der seit 20 Jahren eine Bauhandwerksfirma betreibt, gehört zu den treuen Unterstützern der Suchtberatung in Oschatz.

Geld sinnvoll angelegt

Etwas weiterzugeben sei doch selbstverständlich, meint er dazu. „Kirche und Diakonie liegen mir am Herzen und gerade zur Weihnachtszeit ist es mir wichtig, auch andere zu unterstützen“, begründet er sein Engagement. Das Geld für die Beratung sei sinnvoll angelegt, ist der selbstständige Bauhandwerker überzeugt. „Die Leute hier machen tolle Präventionsarbeit“, weiß Steffen Reiche, „ob das nun in der Schule ist oder hier in der Beratungsstelle – es ist auf jeden Fall notwendig.“

Anstieg bei legalen Suchtmitteln

Das kann Tobias Kühn bestätigen. Er arbeitet in der Suchtberatungsstelle der Diakonie. „Wir stellen gerade einen massiven Anstieg legaler Suchtmittel fest“, sagt er. Die derzeit erlebte Isolation bewirke bei Menschen, die ohnehin einen Drang zur Sucht haben, dass diese noch schneller zu entsprechenden Mitteln greifen. Neben Alkohol werde vielen jetzt auch das Glückspiel gefährlich. „Online-Glücksspiel ist echt eine Seuche“, hat er festgestellt. Dazu müssten sich die Menschen nicht einmal etwas anziehen und aus dem Haus gehen. „Ich kann dafür im Pyjama auf dem Sofa sitzen“, so Tobias Kühn. Deshalb sei es unabdingbar, weiter vor Ort präsent zu sein. „Unser Telefon ist zu den Bürozeiten immer besetzt. Es ist dann jederzeit möglich, hier anzurufen und einen Termin zu vereinbaren“, versichert er.

Ein Beispiel für andere

„Diese Hilfe ist enorm wichtig“, betont Steffen Reiche. Mit seiner Spende – über die genaue Höhe spricht er nicht – wolle er auch andere motivieren, die wichtige Arbeit der Diakonie ebenfalls zu unterstützen. „Wenn noch mehr Menschen meinem Beispiel folgen, würde mich das wirklich freuen“, versichert er.

Von Jana Brechlin